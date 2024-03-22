德语媒体：巴伐利亚州长的"熊猫外交"

（德国之声中文网）《南德意志报》发表报道称，索德尔（Markus Söder） 访华第一站将是四川省会成都，他将参观当地的熊猫养殖中心，并同大熊猫合影留念，这将是索德尔此行的一个高潮。不过，"熊猫外交"的内涵当然不会仅仅限于熊猫。这篇题为《索德尔的熊猫使命》的文章写道：

"更为重要的官方活动安排在下周三：索德尔将在北京同中国第二号人物总理李强举行会晤。索德尔周四表示，中国总理亲自向他发出邀请，此事'非同寻常'，反映了巴伐利亚在中国享有的重要地位。去年夏季，索德尔就曾在慕尼黑欢迎中国总理李强到访，此次中国之行更是对李强的回访。一般认为，索德尔在北京还将同中国商务部长举行会谈。周四，索德尔一行将返回慕尼黑。

作为基督教社会联盟的主席，索德尔非常清楚，他此次的外交活动，并不会受到所有人的欢迎，其中就包括柏林的联邦政府。2023年，德国联邦政府推出了中国战略，将中华人民共和国更大程度上定义为经济竞争者和制度敌手，而不再仅仅只是伙伴。索德尔表示：'在这个问题上，我们并不幼稚，但我们非常务实。我们很清楚中国构成的挑战。'他表示，德国应抓住中国带来的经济机遇，并同时减少对中国的依赖。

无论如何，索德尔早已用其惯常的简练措辞定义了巴伐利亚州自己的中国战略：'多一点务实精神，少一点道德说教。'索德尔强调，巴伐利亚州的对华关系，绝不是为了和联邦政府对着干，但巴伐利亚州当然要有自己的侧重面。索德尔说，巴伐利亚州政府希望成为那些急需获得支持的州内企业的敲门砖，而中国则是巴伐利亚州最重要的贸易伙伴。他表示，他当然不会在中国回避任何话题，但他会选择一种建设性的方式：'目的不是咄咄逼人，而是要保持对话畅通，并通过对话促成变化。'"

索德尔此次中国之行，在巴伐利亚州内部也充满争议。州议会反对党社民党议会党团主席冯·布隆（Florian von Brunn）敦促索德尔，"不要见了独裁者，就对中国日益恶化的人权状况只字不提。“ 基社盟方面则反唇相讥，社民党籍的联邦总理肖尔茨也在积极维护对华关系，并将在今年四月出访北京。

"不过，对华关系的舞台上，率先亮相的将是索德尔。早在出任巴伐利亚州长之前，索德尔就已经多次访问中国。索德尔表示此次中国之行是巴伐利亚传统的一部分，毕竟基社盟前主席施特劳斯早在1975年就曾访问中国，并成为受到中国最高领导人毛泽东接见的第一位德国政治家。继施特劳斯之后，基社盟籍巴伐利亚州长施托伊贝尔、泽伊霍夫也都曾出访中国。但索德尔的这些政坛前辈们，在开展对华外交斡旋时，都错过了同大熊猫合影的机会。"

新闻审查令民众不再信任官方的说辞

柏林出版的《日报》报道了中国官媒中央电视台报道燕郊爆炸事件的直播节目受阻后引发的争论。《日报》写道：

"在备受公众关注的各类事件中，中国民众几乎只能从官方通报中获取信息。燕郊爆炸事件后，官方的新华通讯社也发布了新闻稿，而其中的信息全部来自救援人员。

这种做法暗藏着风险，因为很多中国人都很清楚，他们无法从政府那里获知全部真相，这就导致了各类谣言的快速传播。例如，2022年春季，当北京有关当局重申，北京不会进行封控管理时，当地民众却大量涌入超市，将生活用品抢购一空。

2011年，日本福岛发生核事故后，中国政府发表声明称，事故不会对中国构成危险，但很多城市中的碘盐在数小时内就被抢购一空。民众希望用碘盐避免核辐射。民众对政府的极度不信任由此可见一斑。

当前的经济危机中，很多人要么失业，要么遭遇减薪，民众中的不满情绪非常普遍。香港中国劳工通讯称，过去六个月当中，中国共发生了1100多起地方性的抗议事件，其中大多数都和讨薪行为有关。中国政府之所以极力压制对敏感性话题的报道，或许与此相关。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。