 德语媒体：己所不欲，勿施于人 | 媒体看中国 | DW | 22.11.2018

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媒体看中国

德语媒体：己所不欲，勿施于人

韩国人金钟阳当选国际刑警组织主席，是否意味着孟宏伟事件告一段落？中国大力援助发展中国家，为何依然没有真正的朋友？周四的德语报刊评论版，关注了这些话题。

Singapur Interpol Global Complex for Innovation (picture-alliance/dpa/W. Woon)

国际刑警组织一度因孟宏伟事件陷入危机

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的《商报》以"金钟阳当选，民主国家联手拯救了国际刑警组织"为题，点评了孟宏伟"被失踪"之后该组织所引起的是是非非。

"一个协调各国警方合作的国际组织，其主席却在一夜之间失踪，这样的组织还有多大的可信度？按照官方说法，孟宏伟是因腐败指控在中国被捕的。但是他的妻子却连续两个月没有得到丈夫的后续消息，她甚至担心孟宏伟已经死亡。国际刑警组织此时又在做什么呢？它继续沉默，同时选举新主席。"

"本周三，这一有192个成员国的组织差点彻底丧失可信度：来自俄罗斯的普罗科普丘克（Alexander Prokopchuk）几乎成功当选。作为国际刑警组织的副主席，普罗科普丘克本人以及其背后的俄罗斯当局一直被指控滥用国际刑警组织的红色通缉令来追捕俄罗斯政治反对派以及异议人士。"

"在最后一刻，以美国、英国为首的西方民主国家幸运地压制住了俄罗斯候选人，而为来自韩国的金钟阳争取到了多数支持。这是一个充满希望的事件，标志着即便在全球各类联盟动摇的年代，志同道合的民主国家依然能够联手阻止糟糕的事情发生。这也发出了一个重要的讯号，反对国际刑警组织被威权国家暗中夺权。"

"此前，乌克兰已经威胁说，如果俄罗斯人当选主席，该国就退出国际刑警组织。一度还有呼声要求西方国家全面退出该组织，另立新的警方合作机构。现在，随着金钟阳当选，民主国家联盟拯救了国际刑警组织。为了重建信任，该组织现在必须进行改革，首当其冲的就是红色通缉令的滥用问题。"

Sri Lanka Port Protest (picture alliance/dpa/AP Photo/E. Jayawardena)

斯里兰卡民众正在就汉班托塔港问题进行抗议示威，警方严阵以待。

DW.COM

国际刑警组织周三（11月21日）选举韩国人金钟阳（Kim Jong Yang）为新主席；因美、英及其它欧洲国家强烈反对，一名俄罗斯安全机构老手竞选落败。 (21.11.2018)

在访问巴布亚—新几内亚以及会晤多个太平洋岛国领导人时，中国主席习近平显示了中国在地区不断增加的影响力。澳大利亚认为对这一发展不能视而不见了。 (16.11.2018)

在本周一（9月3日）开幕的中非合作论坛北京峰会上，中国主席习近平宣布免除非洲部分债务、加大援助力度。“大撒币”大手笔，在国内也引发了巨大反响。许多中国人担心，援助非洲会是一笔“亏本生意”。 (04.09.2018)

中国企业在非洲越来越活跃，而德国企业在当地的经济活动近年来却出现了倒退势头。德国商会、德国联邦外贸与投资署、德国非洲商业协会现在建议，德国企业界应当在非洲积极与中国企业展开合作，而不是以竞争的姿态去徒劳地追赶。 (26.10.2018)

美国弗吉尼亚州威廉-玛丽学院的一个研究团队所做的一项研究调查显示，在向发展中国家提供赠款和贷款方面，中国已经非常接近美国。 (15.10.2017)

《新苏黎世报》的评论以"超级大国如中国，也依然需要争取交朋友"为题，批评了中国对外援助时的傲慢姿态。

"在亚太地区，美国与中国的一大区别就是：美国可以与盟友等志同道合的国家一起行动，而中国则显得孤单。即便当今美国总统正在逐一敲打、疏远盟友，这一基本格局依然没有大的改变。也许，正是特朗普的不可预测性导致了结盟国家更加统一行动。"

"北京必须明白，即便贵为超级大国，没有朋友依然是孤单的，而且也不会有很大的影响力。依靠形象工程，中国固然可以赢得不择手段的政客之支持，后者重视自己的腰包甚于国家的福祉。但是，中国却会引起那些没有获利的人们的怨恨。马来西亚、巴基斯坦、马尔代夫的案例都表明，激起的怨恨会导致权力更迭。北京，突然就这么站在了历史的错误一边。"

"中国的发展援助不同于传统的双边或者多边援助。中国绝不会白送钱，北京的援助几乎都是以贷款的形式进行，经济基础薄弱的受援国今后必须连本带息地偿还。"

文章随后提到了中国的援助造成债务陷阱，并以斯里兰卡的汉班托塔港租让中国为例，指出富强起来的中国如今对待弱国的姿态，与当年西方殖民者面对中国时的姿态颇有几分相似。作者希望中国不要犯下西方已经犯过的错误，毕竟中国自己也有过上百年的屈辱史。

"尽管亚太、非洲地区的发展中国家并不一定会成为强国，但是他们也有着自己的合理利益和民族自豪感。小国受伤，也会作出敏感的反应。这种创伤会持续很长的时间，中国自己就能体会到这一点。"

"中国如今重新强大了起来，它要在国际舞台上展示力量、对境外施加影响力，这是可以理解的。但是，作为世界大国，中国也必须赢得可靠的伙伴，这只有在中国愿意真正照顾小国利益与诉求时才能实现。真正的朋友，既不能花钱买，也不能靠强迫。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的内容和观点

外部链接

HANDELSBLATT: Mit Kims Wahl hat die westlich-demokratische Allianz Rettungsarbeit geleistet

商报

NZZ: Auch eine Supermacht wie China muss sich um Freunde bemühen

新苏黎世报

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