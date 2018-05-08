德语媒体：巨型工程 谜团重重

港珠澳大桥是世界上最长的跨海大桥，工程完工本来应当是件皆大欢喜的事情。但一系列匪夷所思的事件，给喜庆气氛蒙上了一些阴影。《法兰克福汇报》以《谜团般的巨型工程》为题报道了港珠澳大桥落成的消息。文章写道：

"大桥落成典礼前一周，中国驻澳门最高级官员之一自杀身亡，官方说法是此人患有严重的抑郁症。而香港电台报道称，获邀同中国党和国家领导人一道参加大桥落成典礼的香港立法委员们直到最后时刻，一直没有被告知庆典仪式的时间和地点。更为离谱的是，大多数民众根本无缘驾车通过这座桥梁。

中国国家主席习近平宣布港珠澳大桥正式开通

正如中国副总理韩正所说的那样，这座新桥梁对中国具有极大的政治意义。借助这座桥梁，1997年回归中国的香港和1999年回归中国的前葡萄牙殖民地澳门将更加同中华人民共和国融为一体。韩正表示：'三地民众的交流和贸易将由此变得更加方便。'目前，香港和澳门都是拥有一定政治自由度的中国特别行政区。

同一个月前刚刚通车的粤港高铁一样，港珠澳大桥也是习近平建立珠江大型经济区计划的一个重要组成部分。中国计划在这里建设高科技中心，同美国的硅谷展开竞争。该地区目前的经济实力就已经令人刮目相看了。如果珠江出海口地区的12座城市是一个国家，那么此间一亿多人口创造的经济产值将相当于韩国的规模，将是世界第12大经济体。"

文章认为，这座桥梁也展现了中国建筑工程技术的进步，因为这一巨型建筑最大程度地保障了当地航空和海运的正常运行。不过，文章也提到了这一工程所引发的批评呼声。文章写道：

"尤其在拥有言论和新闻自由的香港，批评声尤为响亮。反对派立法委员毛孟静表示，'这完全是件多余的东西，我们有陆路、海路和空运路线，为什么还要将一座桥梁呢？'鉴于香港一些配套路线还未完工，当地居民普遍担心位于桥尾处的机场一带将会出现交通混乱。

建筑工程中，共有10名工人丧失，400人受伤。此外，环保人士还批评说，由于桥梁工程濒危动物中华白海豚的数量已经下降了40%，只剩下数十头。CNN记者在珠海现场播报提及上述数据时，电视屏幕立即变黑。显然是审查部门开始行动了，这毕竟是一次在中国的桥梁落成典礼。"

美国国家安全顾问伯尔顿访问莫斯科

美国国家安全顾问博尔顿访俄期间再次重申，美国正在认真考虑退出《禁止中程导弹条约》。战略专家们表示，美国发出的这一威胁并非一时兴起，而是其最新战略部署的一部分。《新苏黎世报》撰文指出，美国此举并非只是针对俄罗斯。这篇题为《禁导条约已经过时》的文章写道：

"多年来，中国一直在努力扩充军事实力，这使得美国在印度太平洋地区的霸主地位受到了挑战。尤其是导弹和巡航导弹对美国的航母群和军事基地构成了威胁，而航母和基地正是美国展示军事威慑力的惯用工具。

埃里克·萨耶尔斯（Eric Sayers）曾任美国太平洋舰队司令助理，现在是美国战略和国际关系中心的研究员。他在一篇分析文章中强调，北京只需投入很少资金，就可以从本土基地对整个西太平洋地区展开攻势。而特朗普政府去年12月就已明确表示，同中俄两个大国展开实力较量将在很长时期内都是美国的首要目标。特朗普对俄罗斯采取一种令人疑窦丛生的审慎态度的同时，对中国展开竞争却是他一直以来的重要议题之一。

有鉴于此，美国试图将中国也纳入中程导弹条约，似乎是符合逻辑的。而与此相反，继续坚持一项俄罗斯一直不予遵守的双边协定，却有悖常理。面对这种局面，特朗普的世界观只会让他做一件事，那就是：破旧立新。"

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