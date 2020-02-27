德语媒体：巨人何时醒来

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"当巨人再次醒来时"（Wenn der Riese wiedererwacht）的文章在引言中写道：中国经济此前突然停摆，如今机器重新运转，--但德国企业所面临的问题是巨大的。

文章首先写道，从意大利、伊朗、西班牙、日本、韩国和德国飞抵中国的乘客，首先要接受14天的定点隔离。"中国的努力可能是出于好意，那就是千万不要让大幅下降的新增感染病例数重新上升，但这样的举措对于经济的重新运作而言却是最大的阻碍。'欧洲（在华）企业想要让德国和欧洲专家来中国，好让工厂重新运作，但遇到巨大问题'，欧盟在华商会会长武特克（Jörg Wuttke）向《法兰克福汇报》说道。'没有人想要去中国后先被隔离14天。'"

"武特克自己也是。他自周五才重获自由。因为他此前短暂前往路德维希斯哈芬（编者注：德国城市），返回北京后，他在两周内不得离开自家的别墅。"

欧盟在华商会会长武特克

文章写道："地铁现在也不像两周前那样完全空无一人了。'总体而言，中国经济重新运作起来'，商会会长武特克说。但仍有显著的地区差异。'上海的物流恢复了九成，其它省份的高速路还封着。'德国邮政总裁阿佩尔（Frank Appel）也发现，自3月初，在中国的快递业务出现复苏迹象。"

文章写道："中国约13万亿欧元的经济体量在疫情大规模蔓延后几乎完全停滞近整整一个月，这是史无前例的，北京龙洲经讯分析师贝岑（Andrew Batson）说道。也正因如此，如何重新启动这样一个巨人，中国的官员也没有一个标准化的方案，--而这目前让外企和中国本土企业都有切身之痛。"

"据估计，中国八成企业所拥有的现金储备仅可维持三个月，如果没有营业额的话。而这些公司正是德国企业如化工康采恩巴斯夫等的主顾。这些公司的雇员正是大众、戴姆勒汽车的买主。"

文章写道："不单中国的顾客何时恢复购物尚不清楚，世界经济是否因疫情散播出现衰退也是一个威胁。武特克说：'如果中国经济今年增长5%，那就已经是一个成功了。'"

文章写道，在招聘网上，三分之一的受访企业表示会裁员。降薪或者推迟发工资，对中国的消费又会造成损失。中国最大的房地产公司之一恒大已提前下调了认购定金，到2000元人民币。

华为是欧洲专利冠军

《法兰克福汇报》题为"华为是欧洲专利冠军"（Huawei ist Patent-Europameister）的文章写道："乍一看欧洲专利局（EPA）的排名表，西门子可能感到惊讶。这家慕尼黑科技企业从前一年的领先位置明显降至第五。不过，这与缺乏发明精神、或者不愿意创新无关。因为这家德国企业的专利申请数量增加了5%。前十名中第二家德国康采恩博世的申请甚至增加了16%。但华为的申请更多。这家亚洲企业主要是在5G设备装备挺进。……西门子负责专利的魏博尔（Beat Weibel）对此予以认可，也并不嫉妒：'欧洲专利局的数字显示，中国人被视为拷贝者的时代早已过去。'"

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