德语媒体：山雨欲来的美中关系

（德国之声中文网）《世界报》主编Torsten Krauel 发表评论称，此次中美会晤的意义非同小可，值得欧洲密切关注，因为今后世界秩序的走向以及世界能够持久和平都将同本次会晤有直接关联。这篇题为《自由世界秩序的未来取决于印太地区》的写道：

“美国已下定决心接受这场新的挑战。因此，拜登的最高级别外交团队首次出访的目的地不是欧洲，而是远东。正因为如此，拜登当局坚决要求首次美中高级会晤必须在美国领土、而非北京举行。美国不会再派人去紫禁城叩头赎罪。也正因为这样，本次会晤前夕和会晤期间，华盛顿向北京和平壤发出了一系列明确的信号。”

文章写道，重大信号中包括上周印澳日美举行的四方视频会谈，这也是拜登就任后第一个外交政策领域的重要会晤。

重大信号还包括，布林肯和奥斯丁亚洲之行途中在美军印太司令部做了中途逗留，而此前这里的司令官们刚刚提出要求，希望增拨270亿美元款项在关岛建造针对中国和朝鲜的导弹防御系统。

“这类信号中还包括，美国空军上周宣布，将加快试验超高音速导弹，以对‘隐蔽性强的重要目标’实施打击。对于导弹基地瞄准台湾的中国来说，无疑是一种警告。而拥有奔驰车队和导弹掩体的金正恩可能也顿时缺少了很多安全感。”

此外，来自美国方面的明确信号还包括，美方履行特朗普时期的承诺，将向台湾提供潜艇秘密技术。另外，在中日争议的钓鱼岛（尖阁群岛）问题上，美国也表达了有利于日本的立场。美国鲜明的对华路线对欧洲又意味着什么呢？

“欧洲人的眼光不能再仅局限于乌克兰或兴都库什了。西方阵营的团结必须在全球范围内得到展现。欧盟就维吾尔问题对中国实施制裁，时机恰到好处。捍卫世界秩序，必须要团结一致。但这并不是说要不惜一切代价同中国开启冷战，冷战也绝非不可避免。美国也确实没有这样做。布林肯在日本发表的联合公报中没有提及缅甸，当地刚刚发生了中资企业遭焚烧的事件。西方阵营所要捍卫的世界秩序中，并不容许种族屠戮行为的存在。

西方世界秩序的核心是以联合国为代表的国际法准则。拜登就任总统后，迄今为止任命的驻外使节究竟是美国驻联合国大使。他的目的是使国际法得到尊重和贯彻，他要制止专制者们的一意孤行。他相信，欧洲盟友会对他鼎力相助。”

“措辞越来越激烈，分歧越来越明显”：这是T-Online 网站一篇报道对当前中美关系的评价。文章写道：

“中美双方代表都会在阿拉斯加显露各自的棱角，这当然也是为了在国内挣得颜面。在中国，无论是政界，还是受到严格监管的因特网里，民族主义情绪都在日益高涨。而在美国，对中国的印象也变得越来越负面。

去年二月民调机构盖洛普在问及谁是美国的头号敌人时，俄中两国几乎并驾齐驱，分别有23%和22%的美国选择上述两国。而今年的同一项民调中，选择俄罗斯的受访者占26%，而中国的占比则一跃飙升至45%。短短一年时间里，中国就成了无可争议的美国头号敌人。”



摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。