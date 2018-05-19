 德语媒体：屡败屡开的中国性文化博物馆 | 媒体看中国 | DW | 02.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

媒体看中国

德语媒体：屡败屡开的中国性文化博物馆

中国首家性文化博物馆为何“转战”多个城市，目前落户常州？德国记者前往探究竟。此外，来自中国的大型投资项目在一个瑞典小城掀起风波，也是德语媒体关注的话题。

Symbolbild Kuss (picture-alliance/dpa)

（德国之声中文网）中国经历了几十年经济飞速发展，社会开放程度也不断提高。但是"性"，在公共视野中仍是个充满禁忌的话题。《世界报》周日版刊登该报驻华记者走访中国首家性博物馆的长篇报道，题为"云雨之戏"。

"博物馆的创办者--社会学家、性科学家刘达临说：'数千年的封建思想在我们社会里仍然根深蒂固'。不过对他的新博物馆和其中1000余件展品来说，环境似乎是完美的：它坐落在一个名叫东方盐湖城的景色优美的旅游景区里，掩映在（江苏常州）茅山寺庙群中，距离上海3个小时车程。……门牌号码是69号，象征阴阳--雌雄两性交融的基本原则。"

报道写道，博物馆的所有展品都是古董。有绘制在小瓷瓶上的交媾图，为新人在新婚之夜提供"指南"；展示男欢女爱的两千年的古老陶瓷；根据2500年前的《素女经》制作的表现不同性交体位的精美陶俑；墙上悬挂的卷轴和绢画则是古代春宫图。

"站在这些画前面的大多是青年男子，不停地用手机给展品拍照。'我们这里的参观者70%是男性'，一位讲解员说。门外，一位母亲正竭力将5岁的儿子拖走。'不要进去，里面有大老虎'。

刘达临对这样的恐惧已经习以为常。这里当然是不允许未成年人参观的。1973年就加入共产党的刘达临，一直面对来自意识狭隘的行政部门、思想僵化的民众和满嘴道德人士的种种阻力。自从1982年担任上海大学社会学教授以来，刘达临已经开办过5家博物馆，其中3家后来因入不敷出或行政部门的刁难而关闭。1999年，他在上海南京路上的性文化博物馆建成后，却不允许挂牌宣传。……20个月后，博物馆倒闭关门。"

China Lotus-Schuhe (picture-alliance/CPA Media Co.)

“三寸金莲”也是中国性文化的表现形式

文章接着写道，1989到1991年，在官方的支持下，刘达临对2万人进行了一项性行为问卷调查。他发现，对身体的无知和过时的传统观念仍十分普遍。有几对结婚十多年的夫妻甚至表示，他们从未有过性生活。"性高潮"这个概念更是许多人闻所未闻的。研究报告的结论是，中国社会对待性的态度是：保守、封闭、视而不见。

"这成为刘达临研究中国性传统和哲学、搜集展出情色文物的动因。这一过程中，他游弋在官方打击色情扫黄运动的灰色区域。迄今，他收集了4000多件展品，这是古代中国性文化历史最大规模的收藏。刘介绍说，其中甚至包括30多件大型的阳具石雕，有些有5000年以上的历史。这是极其古老和罕见的艺术品，'没有人敢买这样的东西，我买下的价格出奇的便宜。'

在如今的中国，刘达临认为有两种趋势：一是官方继续维持的清教徒式的姿态，另一种是年轻一代所要求、并身体力行的完全的自由。……86岁的刘达临计划在距上海120公里的南通再开办一家新博物馆，于2019年开放。新馆名字叫'生命博物馆'。他说，对性的开放态度是生命的一个部分。没有性，就没有生命。"

瑞典小城对中国投资说不

《新苏黎世报》关注了瑞典一个小城镇面对来自中国的巨额投资陷入的两难境地。题为"一个瑞典小城的诱惑"的报道写道：当得知一个中国投资财团的计划时，瑞典西海岸小城雷赛基尔（Lysekil）的市长当时肯定觉得，"来到这里的是带着大礼物袋的圣诞老人，里面有一条新公路、新铁路、一座飞架峡湾的大桥、学校、对医院、老人院的投资，就业机会。甚至北欧最大集装箱港口的前景也包括在内。……他只需点头同意。"

"在中国，这或许是可能的。可在瑞典，对如此大规模项目的讨论却是需要时日的，更不要说获得各种必要许可的程序了。在雷赛基尔，当局看来想尽量把这件事保密，但后来还是被捅出来了，并立即引来反对意见。"

地方层面，有人反对大规模开发对当地自然环境造成破坏。在瑞典全国层面，则有人担心通过巨额投资项目，中国可能对政界施加影响。最后的结果是："雷赛基尔不会建设新港口，中国的投资商队继续前行了。市政府在其网页上告知，做出这一决定的原因是这一事件引发的'负面关注'。"

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    欢迎来到沃尔沃之城

    从哥德堡机场的巨幅海报不难看出：你已经来到了沃尔沃之城。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    沃尔沃总部主楼

    沃尔沃于1927年在瑞典哥德堡创建，1999年，沃尔沃集团将旗下的沃尔沃轿车业务出售给美国福特汽车公司。 2010年，中国汽车企业浙江吉利控股集团从福特手中购得沃尔沃轿车业务，并获得沃尔沃轿车品牌的拥有权。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    总部前台

    沃尔沃总部主楼的接待台，来访客人统统需要在这里登记。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    中国元素

    总裁李书福一再强调被收购后的沃尔沃应该保持自己的原貌。2011年，德国之声带您走入沃尔沃位于瑞典哥德堡市的总部，看看易主后的沃尔沃究竟是什么样？这是记者当时第一次，也是最后一次在沃尔沃里看到形象的中国元素。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    自动化生产

    没有工人，只有机器人的焊接车间。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    人工检查

    涂漆车间的质量监测人员正在检查喷漆层的厚度。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    汽车城里的自行车

    沃尔沃统一提供方便工人行走于厂区之间的自行车。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    沃尔沃特色

    生产流水线的最后一个环节，沃尔沃的特点是一条流水线上生产不同车型。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    沃尔沃的“娘子军”

    谁说女子不如男，汽车领域同样也不例外

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    竞争者的名字？

    厂区内每条街道都有自己的名字，哎？没看错的话左边那条街道叫“雷诺大道”？

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    新车出厂

    每一辆新生产出来的沃尔沃第一次见到阳光的地方。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    各式各样

    由于沃尔沃在一条生产线上生产多种车型，停车场上的车型也是五花八门。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    被淘汰者

    不合格产品以及碰撞试验车的“葬身之地”。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    摇钱树之一

    沃尔沃2010年在国际市场上盈利的法宝-XC60。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    神秘的碰撞试验中心

    传说中沃尔沃技术领先的碰撞试验中心，连记者都没有办法参观。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    试车赛道

    为来访贵客准备的试车赛道，他们可以在此试驾沃尔沃全部车型。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    聚精会神

    沃尔沃车间内的工程技术人员。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    培训室

    部分员工正在接受培训。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    小憩片刻

    沃尔沃车间工人的休息室。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    一家企业，一座城

    位于哥德堡市西部的托斯兰达（Torslanda）厂区是沃尔沃的起源地，如今已经发展成为沃尔沃之城。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    走进李书福的沃尔沃

    不想成为“中国制造”

    生产车间门前清一色的沃尔沃蓝旗：“吉利是吉利，沃尔沃是沃尔沃”不仅仅体现在工厂大门前竖起的旗帜上。


摘编自其它媒体，不代表德国之声观点

DW.COM

柏林色情艺术博物馆里的中国灵感

德国博物馆 系列介绍七- 柏林色情艺术博物馆提供给访客一趟穿越各种文化圈和不同时空的旅行，涉及到所有性、爱及两性关系有关的主题，其中也包括了中国历史上的婚姻参考书籍。 (18.04.2011)  

上海性博物馆为何颠沛流离

刘达临是上海性文化博物馆的馆长。它将自己收藏的1000多件性文物在面积不到1000平方米的一个博物馆里展出。最近传来消息，性文化博物馆要搬出上海市，刘达临也成为媒体关注的人物。 (29.10.2003)  

沃尔沃不想成为“中国制造”

吉利收购沃尔沃的例子已经可以成为中国企业投资欧洲的范本。虽然两方合作愉快，但沃尔沃还是不愿意被戴上“中国制造”的帽子。 (12.06.2013)  

走进李书福的沃尔沃

2010年吉利收购沃尔沃汽车，总裁李书福一再强调被收购后的沃尔沃应该保持自己的原貌。2011年，德国之声带您走入沃尔沃位于瑞典哥德堡市的总部，看看易主后的沃尔沃究竟是什么样？ (06.02.2018)  

相关内容

Griechenland Containerhafen Piräus

希腊看重中国投资人 19.05.2018

时下，债权方督察员又到访雅典；季米特里斯·萨马拉斯（Dimitris Samaras）却忙得不可开交。他为投资人开通进入希腊的道路。记者Marianthi Milona采访了这位企业家。

China Peking Australische Flagge

西方如何应对中国伸向海外的“长臂”？ 28.06.2018

中国在海外施加影响力早已成为德国智库研究的对象。在澳洲，这一话题已经上升到立法层面。澳大利亚众议院获通过一项法案，要求外国游说人士登记注册，若干预澳洲内政将受司法追究。

Symbolbild China Flagge

德语媒体：当心中国主导未来世界秩序！ 09.02.2018

桂民海事件，戴姆勒道歉，接连不断的大宗收购……中国对于欧洲政治经济领域的影响力越来越清晰可见。德语媒体也越来越关注一个问题：中国是不是想要在未来的世界格局里取代欧美，成为游戏规则的制定者？