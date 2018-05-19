德语媒体：屡败屡开的中国性文化博物馆

（德国之声中文网）中国经历了几十年经济飞速发展，社会开放程度也不断提高。但是"性"，在公共视野中仍是个充满禁忌的话题。《世界报》周日版刊登该报驻华记者走访中国首家性博物馆的长篇报道，题为"云雨之戏"。

"博物馆的创办者--社会学家、性科学家刘达临说：'数千年的封建思想在我们社会里仍然根深蒂固'。不过对他的新博物馆和其中1000余件展品来说，环境似乎是完美的：它坐落在一个名叫东方盐湖城的景色优美的旅游景区里，掩映在（江苏常州）茅山寺庙群中，距离上海3个小时车程。……门牌号码是69号，象征阴阳--雌雄两性交融的基本原则。"

报道写道，博物馆的所有展品都是古董。有绘制在小瓷瓶上的交媾图，为新人在新婚之夜提供"指南"；展示男欢女爱的两千年的古老陶瓷；根据2500年前的《素女经》制作的表现不同性交体位的精美陶俑；墙上悬挂的卷轴和绢画则是古代春宫图。

"站在这些画前面的大多是青年男子，不停地用手机给展品拍照。'我们这里的参观者70%是男性'，一位讲解员说。门外，一位母亲正竭力将5岁的儿子拖走。'不要进去，里面有大老虎'。

刘达临对这样的恐惧已经习以为常。这里当然是不允许未成年人参观的。1973年就加入共产党的刘达临，一直面对来自意识狭隘的行政部门、思想僵化的民众和满嘴道德人士的种种阻力。自从1982年担任上海大学社会学教授以来，刘达临已经开办过5家博物馆，其中3家后来因入不敷出或行政部门的刁难而关闭。1999年，他在上海南京路上的性文化博物馆建成后，却不允许挂牌宣传。……20个月后，博物馆倒闭关门。"

文章接着写道，1989到1991年，在官方的支持下，刘达临对2万人进行了一项性行为问卷调查。他发现，对身体的无知和过时的传统观念仍十分普遍。有几对结婚十多年的夫妻甚至表示，他们从未有过性生活。"性高潮"这个概念更是许多人闻所未闻的。研究报告的结论是，中国社会对待性的态度是：保守、封闭、视而不见。

"这成为刘达临研究中国性传统和哲学、搜集展出情色文物的动因。这一过程中，他游弋在官方打击色情扫黄运动的灰色区域。迄今，他收集了4000多件展品，这是古代中国性文化历史最大规模的收藏。刘介绍说，其中甚至包括30多件大型的阳具石雕，有些有5000年以上的历史。这是极其古老和罕见的艺术品，'没有人敢买这样的东西，我买下的价格出奇的便宜。'

在如今的中国，刘达临认为有两种趋势：一是官方继续维持的清教徒式的姿态，另一种是年轻一代所要求、并身体力行的完全的自由。……86岁的刘达临计划在距上海120公里的南通再开办一家新博物馆，于2019年开放。新馆名字叫'生命博物馆'。他说，对性的开放态度是生命的一个部分。没有性，就没有生命。"

瑞典小城对中国投资说不

《新苏黎世报》关注了瑞典一个小城镇面对来自中国的巨额投资陷入的两难境地。题为"一个瑞典小城的诱惑"的报道写道：当得知一个中国投资财团的计划时，瑞典西海岸小城雷赛基尔（Lysekil）的市长当时肯定觉得，"来到这里的是带着大礼物袋的圣诞老人，里面有一条新公路、新铁路、一座飞架峡湾的大桥、学校、对医院、老人院的投资，就业机会。甚至北欧最大集装箱港口的前景也包括在内。……他只需点头同意。"

"在中国，这或许是可能的。可在瑞典，对如此大规模项目的讨论却是需要时日的，更不要说获得各种必要许可的程序了。在雷赛基尔，当局看来想尽量把这件事保密，但后来还是被捅出来了，并立即引来反对意见。"

地方层面，有人反对大规模开发对当地自然环境造成破坏。在瑞典全国层面，则有人担心通过巨额投资项目，中国可能对政界施加影响。最后的结果是："雷赛基尔不会建设新港口，中国的投资商队继续前行了。市政府在其网页上告知，做出这一决定的原因是这一事件引发的'负面关注'。"

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