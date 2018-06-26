德语媒体：少年初长成 健壮须时日

(德国之声中文网) 乌尔姆出版的《西南新闻报》以"特朗普制裁自己"为题，刊发评论，认为美国对华加征关税的做法是损人害己。

"中国政府目前的反应还比较克制。但是非常明确的一点是：北京不会对美国的这一举措无动于衷。现在，针对美国大豆的惩罚性进口关税已经生效，这一措施主要针对特朗普的选民。接下来，中国政府还有可能将反制措施扩大到在中国市场经营的美国企业，这将实实在在触及到美国的痛处。"

"但是，特朗普似乎完全没有意识到问题：中国的贸易顺差，其实也对应着资金向美国回流。美国在购买大量中国进口商品时，支付的是美元。而中国央行则用这些过剩的美元来回购美国的国债。中国现在共持有11.5亿美元的债券，因此是美国的最大金主。"

"如果贸易逆差因为惩罚性关税而缩小，特朗普的国家财政最重要的资金源也会缩水。这对于负担有200余亿美元债务的美国政府而言，绝非小问题。"

已经竖立了强人形象的习近平无法示弱

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"贸易争端中的中国不是超级大国"为题，刊发评论指出，要理解中国在贸易争端中的立场，就必须先了解中国的历史，然后人们就会明白，中国现在还算不上是一个真正的强国。

"在中国，许多人显然想要见到一场真正的贸易战。一方面，西方抨击中国缺乏公平的市场准入机制、掠夺知识产权，这些论调已经让中国人感到厌烦。在中国人眼中，外国资本已经获得了慷慨的税收减免等各种优惠。"

"另一方面则要从中国历史中找原因。中国的中学生都会学习'伟大复兴'之前的'百年民族屈辱史'。它始于鸦片战争，当时英国人无法继续承受贸易逆差，于是开始系统性地向中国贩售鸦片。清廷禁止鸦片贸易之后，英国人直接派来了炮舰。随后，中国人将香港割让给了英国，并支付了巨额战争赔款。"

"如今，中国在经历了几十年的'民族复兴'之后，已经成为了全球第二大经济体。屈辱仿佛已经结束。但是，一个刚刚长到和成年人一样高的少年，不见得与成年人同样强壮。此外，习近平也是自己的囚徒：他在去年的党代会上宣布中国要成为世界性的强国，自此，他的命运就不可逆转地与这一承诺捆绑在一起，对于'强人'来说，现在绝对不可以示弱。"

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