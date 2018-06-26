 德语媒体：少年初长成 健壮须时日 | 媒体看中国 | DW | 30.06.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

媒体看中国

德语媒体：少年初长成 健壮须时日

特朗普宣布再对中国商品加征关税，这会对美国自身造成怎样的影响？国力尚不能与美国抗衡的中国，为何非要在贸易争端中展现强硬？这是德语报刊评论员本周所关心的话题。

China Wirtschaft (Getty Images/AFP)

连云港的港口

DW.COM

中国国务院发表《中国与世界贸易组织》白皮书，替自己履行加入WTO承诺辩护。在美国从贸易和投资「关门」时，把自己塑造成负责任的贸易合作伙伴。 (29.06.2018)

在美国加强打击中国涉嫌盗窃知识产权行为以及即将禁止中国投资科技领域的背景下，人们要问，保住科技霸主地位对美国有多重要？美国为什么要遏制“中国制造2025”？ (26.06.2018)

美国白宫国家贸易委员会主席纳瓦罗说，特朗普政府提出的投资限制都是针对中国。还传出特朗普要动用紧急权力反制「中国制造2025」。中国据报有最新应对方式。 (26.06.2018)

(德国之声中文网) 乌尔姆出版的《西南新闻报》以"特朗普制裁自己"为题，刊发评论，认为美国对华加征关税的做法是损人害己。

"中国政府目前的反应还比较克制。但是非常明确的一点是：北京不会对美国的这一举措无动于衷。现在，针对美国大豆的惩罚性进口关税已经生效，这一措施主要针对特朗普的选民。接下来，中国政府还有可能将反制措施扩大到在中国市场经营的美国企业，这将实实在在触及到美国的痛处。"

"但是，特朗普似乎完全没有意识到问题：中国的贸易顺差，其实也对应着资金向美国回流。美国在购买大量中国进口商品时，支付的是美元。而中国央行则用这些过剩的美元来回购美国的国债。中国现在共持有11.5亿美元的债券，因此是美国的最大金主。"

"如果贸易逆差因为惩罚性关税而缩小，特朗普的国家财政最重要的资金源也会缩水。这对于负担有200余亿美元债务的美国政府而言，绝非小问题。"

 

China Peking Kommunistischer Parteitag Xi Jinping (Reuters/A. Song)

已经竖立了强人形象的习近平无法示弱

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"贸易争端中的中国不是超级大国"为题，刊发评论指出，要理解中国在贸易争端中的立场，就必须先了解中国的历史，然后人们就会明白，中国现在还算不上是一个真正的强国。

"在中国，许多人显然想要见到一场真正的贸易战。一方面，西方抨击中国缺乏公平的市场准入机制、掠夺知识产权，这些论调已经让中国人感到厌烦。在中国人眼中，外国资本已经获得了慷慨的税收减免等各种优惠。"

"另一方面则要从中国历史中找原因。中国的中学生都会学习'伟大复兴'之前的'百年民族屈辱史'。它始于鸦片战争，当时英国人无法继续承受贸易逆差，于是开始系统性地向中国贩售鸦片。清廷禁止鸦片贸易之后，英国人直接派来了炮舰。随后，中国人将香港割让给了英国，并支付了巨额战争赔款。"

"如今，中国在经历了几十年的'民族复兴'之后，已经成为了全球第二大经济体。屈辱仿佛已经结束。但是，一个刚刚长到和成年人一样高的少年，不见得与成年人同样强壮。此外，习近平也是自己的囚徒：他在去年的党代会上宣布中国要成为世界性的强国，自此，他的命运就不可逆转地与这一承诺捆绑在一起，对于'强人'来说，现在绝对不可以示弱。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

SWP: Trump bestraft sich selbst

西南新闻报

HANDELSBLATT: Im Handelsstreit ist China keine Supermacht

商报

相关内容

Jim Mattis in Singapur

美防长访京三日 重点“交谈”南海台湾与朝鲜 26.06.2018

美国国防部长马蒂斯周二（6月26日）开始为期3天的访华行程，成为2014年以来首位到访北京的美国防长。正值中美关系紧张之际，用马蒂斯自己的话说，此行旨在“开诚布公的对话”。

US-Verteidigungsminister Mattis in China

德语媒体：从“韬光养晦”到“以牙还牙” 27.06.2018

美国国防部长马蒂斯周二到访北京，除朝核问题之外，南海、台海相信也是双方讨论的重点。此外，日益激化的中美贸易争端，也是德语媒体关注的话题。

America First

德语媒体：不断升级的中美贸易争端 18.06.2018

特朗普宣布对中国产品增收惩罚性关税，北京立即以反制措施作为回应。德语媒体普遍担心，中美贸易之争不断升级，必将会对全球经济产生影响。