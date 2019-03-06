德语媒体：小熊维尼和“一带一路”

（德国之声中文网）《新苏黎世报》刊登了题为"在小熊维尼的问题上当权者不懂开玩笑"的小品文，关注89"六四"之后中国艺术界究竟还有多少创作自由。文章在引文中写道："习近平意欲把中国推向世界之巅，不管不顾中国的艺术会有何种损害。"

作者在文章中以将到来的六四30周年纪念日为背景，关注了中国艺术创作自由空间的现状。文章写道："当年有许多艺术专业的学生参加了当时天安门广场上的大规模游行示威活动。暴力镇压过后，这些艺术专科学生以及他们的理想变成什么样了？30年过后，习近平领导下的艺术自由又是怎样的呢？"

作者Dietmar Schwarz在文中指出："许多1989年以学生身份参与了那场民主运动的老一代艺术家代表已经离开了中国……留下的那些人现在变成了中国知名的艺术家。包括张晓刚、张洹或者刘小东。他们中的许多人如今是中国中央美院的教授，成为了体制的固定组成部分。在其高社会地位的笼罩下，他们几乎无法再从事批判性的工作。 一位不愿意透露姓名的艺术家在和本报的对话中提及了这种两难境地。他说他还是会尽其所能，以知名教授的身份向学生传达不至于让他感到羞愧的世界观。这也是他唯一的安慰。"

文章指出，就连卡通形象小熊维尼也因被戏称和习近平相像，而在中国被全面禁止。作者在文章结尾时问道："为什么在中国没有人对此感到愤怒？也许是这个体制如今已经熟练掌握了收集和过滤信息的技巧；也许，很多用户在看到科技进步、竞争激烈、奖赏分明、岁月静好的一面时，觉得这个体制没有那么糟糕。无论如何，对自由的限制在中国被视为迈向世界巅峰过程中所付出的必要代价：这一雄心勃勃的过程究竟会带来怎样的后果，目前还无法窥其全貌。"

意大利港口城市的里雅斯特 一带一路通往欧洲的桥头堡？

意大利：一带一路的桥头堡？

《南德意志报》在政治版刊文关注中国雄心勃勃重回世界之巅的"新丝绸之路"计划，注意到北京和罗马即将签署的有重要意义的"一带一路"合作备忘录。文章写道："自从中国政府6年前决定斥资数十亿欧元修建新的公路，铁路和港口，打造'一带一路'以后，整个世界就在疑问这是不是北京想颠覆现有的全球贸易格局，全面向西方发起挑战之举。"

文中继续写道："在古代，丝绸之路承载的是从中国运往罗马帝国的货物。如今，中国人在数千年之后又开始和罗马人谈判，是一种令人匪夷所思的历史重现。意大利最靠东北部的港口城市的里雅斯特有可能成为中国贸易的一个重要枢纽。起码这是现在的设想。这个主意如今引起了布鲁塞尔和华盛顿的热议，在巴黎、伦敦和柏林也是如此。北京是想把罗马视为外交的桥头堡？把的里雅斯特，塔兰托和热那亚当作进军欧洲的大门?"

作者随后这样分析中意两国之间或将签署的这份谅解备忘录的重要意义："意大利是G7成员中，第一个愿意官方支持一带一路这个非议频传的庞大项目的国家……虽然在意大利之前已经有希腊、葡萄牙和匈牙利和中国人结盟。但是在重要的西方经济大国中，意大利是第一个。美国对此事的态度刚开始是惊讶，然后是愤怒，已通过非官方渠道让意大利人知道，他们这么做会给其在国际上的可信度带来'严重的损害'。美国的语气出人意料地犀利。到目前为止，美国总统特朗普将民粹主义主导的罗马政府视为紧密的盟友。但在一带一路上的意见不同已经不是两国之间的第一次分歧。早在委内瑞拉的问题上，罗马的态度就和整个西方世界相悖。同样，在有关中国电信企业华为影响力的问题上，罗马的态度也和美国不同。"

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