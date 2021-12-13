德语媒体：小国惹出了大麻烦

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，台湾海峡是当今世界最危险的冲突热点之一。一旦北京以武力攻占台湾，世界失去的将不仅仅是一个民主政体，这场冲突还有可能会引发中美之间的军事对峙。这篇题为《小国惹出了大麻烦》的评论写道：

"所有人都意识到了台海蕴藏的巨大风险，但却没有人敢于讨论这个话题。只有立陶宛是个例外，该国至少在某种程度上展示了胆识。

前不久，这个波罗的海国家准许台湾在维尔纽斯开设了一个名正言顺的代表处，从而在欧盟各国中开创了先例。欧盟其他国家只允许台湾以台北的名义开设代表处，理由是各国都需履行'一个中国'原则的承诺，而且一旦违背该原则后北京可能做出的强烈反应，也令各国有所忌惮。对于这些禁区，立陶宛似乎闻所未闻。早在此前，立陶宛就已正式退出了中国主导的17+1论坛，也就是北京同17个中东欧国家每年一度的经贸峰会。现在，立陶宛同北京的关系进入了冰冻期，也使整个欧盟不得不面临这一棘手的问题。中国已经关闭了驻维尔纽斯大使馆，并在本月初从海关数据库中将立陶宛除名，以至于贸易伙伴名录中立陶宛一度彻底消失。除此之外，中国还恐吓跨国公司，一旦同立陶宛从事贸易，将被禁止进入中国市场。"

评论作者Eva Fischer 认为，立陶宛之所以敢于得罪北京，是因为该国同中国的双边贸易额小到可以忽略不记。更何况立陶宛也深知，她的背后是强大的欧盟。欧盟目前正在拟定一份计划，目的是一旦某个欧盟成员国受到外部制裁，欧盟将整体采取反制裁措施。

"目前尚不清楚的是，欧盟会在多大程度上去挑战中国。前不久，刚刚有一些欧盟议员呼吁欧盟加强同台湾的关系，捷克和斯洛伐克已经开始增多同台北政府的密切互动。但这类互动除了谨慎的外交做秀之外，并无更多实质内容。战略性的核心问题仍亟待解决：欧盟应在多大程度上，对北京的威吓行为采取反威吓措施？欧盟愿意为其外交政策付出多高的经济代价？为上述问题提供答案，将是欧盟明年面临的最重要挑战之一。新上台的德国联合政府也应同法国一道，寻求共同的外交路线。只有这样，才能避免让立陶宛这类无需顾及在华经济利益的小国，去主导整个欧盟的外交路线。"

美国国务卿布林肯正在进行其上任后的首次东南亚之行。《法兰克福汇报》写道，这是美国扩展其抗中联盟的又一举措。该报发自印度尼西亚的报道称：

"雅加达对中国在南中国海大秀肌肉的行为也深表忧虑。虽然和中越、中菲关系不同，印尼和中国之间并不存在涉及岛礁归属问题的领土之争。但中国的主权索求也涵盖了印度尼西亚的边缘地带。因此双方今年曾围绕印尼的纳土纳群岛发生历时数月的对峙。路透社报道称，中方当时曾要求印尼停止在上述海域开采石油和天然气，因为这里属于'中国领土'。

许多观察家认为，印尼作为世界第三大民主国家，现在终于得到了美国应有的关注。上周，拜登召集的全球民主峰会期间，印尼总统维多多获邀作为首位外国首脑发表讲话。而同美国相比，迄今为止中国在整个东南亚地区几乎没有安全政策方面的真正盟友，柬埔寨和老挝只是在经济领域完全依赖中国。几天前，美国宣布对柬埔寨实施武器禁运。美国商务部为此陈述的理由中就包括，柬埔寨对中国的依赖正在与日俱增。"

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