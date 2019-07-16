德语媒体：将北京逼进死角很难得逞

（德国之声中文网）奥地利《标准报》就美中贸易纠纷做了如下评论：

"美国总统的幸灾乐祸未免过分。特朗普将中国经济疲软的消息着重夸大了一番，称这是他打响的贸易战的结果。然而，这一所谓的成就却是用高价换来的：惩罚性关税的很大一部分是由美国消费者买单的，他们必须为购买洗衣机、儿童座椅以及其他商品支付更高的价格。而特朗普却认为他的中国对手陷入被动，甚至以扩大关税惩罚相威胁。但是，企图将北京逼进死角的战术很难得逞，原因之一：谴责中国过高的顺差数字不攻自破，因为所谓中国出口产品，不过是在中国组装而已。得益于全球化的产业链，一个整机的零部件来自几十个国家。许多在中国生产的企业来自欧洲以及美国本土，因不愿付出更高的成本而转移了生产基地。

特朗普指责中国应为这个全球化的发展趋势负责，中国说，'在美国总统铁杆选民面前我们扮演的是替罪羊的角色'。这样一来的问题是，现在北京终于有了不遵守世界贸易规则的借口，因为替罪羊很难再变成温顺的小羊羔。"

他应给私有企业更多的自由空间

国有企业很难为提高生产力做出贡献

《新苏黎世报》也以中国今年第二季度经济放缓为议题，指出给生产力带来飞跃的企业至关重要。

"虽然投资房屋和基建仍是经济增长的主要动力，但它们今后不会发挥以前那样的作用。人口的减少导致对住房需求的下降。同其他发展中国家相比，中国已积累了较高的人均资本，有较好的铁路、高铁、地铁以及公路系统，甚至超过日本、韩国以及台湾当初处于发展时期的水平。

与美国的竞争以及外贸压力给中国带来问题。如今富裕的日本、韩国和台湾的企业，在当年的上升时期，都没有遇到过比如华为或其他中国公司被华盛顿列入黑名单的困境。外贸对中国今后的增长只居次要地位，处于核心地位的是在国际贸易中立于不败，同时为经济带来生产力飞跃的那些企业。"

该文认为，中国经济发展的出路在于促进私有经济：

"'中国制造2025'显示，中国产业政策今后的重点在国内，其目标是提高生产力以及促进经济增长。虽然有很多许诺，但习近平领导下的中国政府将怎样处理同私有经济的关系，仍是一个值得关注的问题。僵化、臃肿的国有企业很难为提高生产力做出贡献，这只能靠私有经济，如果北京允许的话。

"这需要，中国的当权者给予私有企业足够的自由，允许更多的竞争，只有竞争，才能促进生产力的发展。北京必须对以下问题做出回答：我们将继续监控一切以削弱我们国家的未来？还是中共告别高于一切的幻想，让私人获得必要的自由空间？"

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