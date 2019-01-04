德语媒体：射向月球的火箭也能打到加州

（德国之声中文网）史上最强劲的回归

《世界报》发行人奥斯特（Stefan Aust）发表长文比较中国同西方的目前状态，他眼中的德国和中国是这样的："一个永远修不完的机场，一个无节制的移民政策，一项不能清洁发电的能源转型政策：德国正在失灵。而此时，一个曾经的世界大国正在成为一种新的危险的力量。"

文章以中国太空探测器成功登陆月球背面开头，猜测中国选择登月时间点的可能原因：

"整整50年前，美国阿波罗8号使命环绕地球和月球，3名美国人成为首次目睹月球背面景观的地球人。那时正值1968年的圣诞节，宇航员在太空朗读了《圣经》里创世纪的篇章。但中国人这次却放弃说大话，只称这是一次'历史性时刻'。"

文章认为，中国的这一航天项目是否是"人类迈出的一大步"，现在还不得而知，"但无论如何，它成为了一个象征：中国不仅在地球上，在外空也已跻身世界前列。就像当年美国同苏联冷战时期在航天领域的竞争一样，这里涉及的不仅有科学，而且还有军事上的宣传。谁可以将火箭射向月球，那么它打到加利福尼亚一定不成问题。毫无疑问，中国的外空计划是其军事战略的一部份。因此，我们应该有所准备。"

文章写道，中国正在成为全球经济的最强国，"但从历史的角度看，这并不是新闻。1820年间，中国的国内生产总值占全球的三分之一。中国发明印刷术比古登堡早了800年，炼钢更是比欧洲早了1300年。他们发明了造纸术、瓷器、火药与指南针。"

"人类历史上有相当长的时间里，中国都是世界头号强国。我们现在经历的，是历史上最强劲的一次回归亮相。没有哪一次有关全球经济的讨论，可以不引用中国成功的发展数据作为铺垫，而同美国的贸易战、并购创新企业以及大量购买非洲土地更是不能不提中国。"

欧盟考虑向华为出手

欧洲有关5G网建设正在考虑是否将华为排除在外。《商报》题为"严密观察"的文章写道：

欧盟计划说服西方国家向华为关闭大门

"欧盟委员会正在论证是否将受到间谍指控的中国电信商华为排除在欧洲市场之外。具体而言，这里的问题是，欧盟阻止华为参与5G网的建设应该怎么做。据欧盟知情人士的消息，布鲁塞尔正在斟酌启动一个相关的调查，如果成行，欧洲就与美国成了同一战壕里的战友，他们将齐心协力说服西方国家向华为关闭大门。本周，美国司法部对华为开始了多宗起诉。"

文章写道，欧盟的此番考虑还处在起步阶段，但可以想象，实施起来将非常复杂。"可能的做法是，将2016年出台的《网络安全法》扩充进5G网的条款，并将5G定义成'关键的基础设施'。不过，这样一来，针对华为采取措施又成了各成员国自己的事，因为欧委会在这个问题上不具备立法职能。"

"在欧洲，目前挪威政府和波兰政府在审核是否继续使用华为产品。德国联邦政府也有类似的顾虑并开始考虑对策。迄今，所有德国电信公司都同华为合作，德国电信希望能够继续下去，提议将所有关键的基础设施配件产品在上市之前，都送交独立的检验部门，在国家监督下进行检验。此外，华为需要留下所谓的源代码，以让运营商必要时堵住漏洞。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点