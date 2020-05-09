 德语媒体:“寻找替罪羊行动”vs.“战狼外交” | 媒体看中国 | DW | 09.05.2020

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德语媒体:“寻找替罪羊行动”vs.“战狼外交”

新冠危机似乎导致中美两个大国的正面对峙时代提前到来。一边是特朗普为避免连任失败而寻找“替罪羊”，另一边是北京毫不客气回击华盛顿的“战狼外交”。德语媒体如何分析这场角力？

BdT | Notzingen Schafe im Frost (picture-alliance/dpa/T. Weller)

（德国之声中文网）新冠疫情背景下，中美之间在各个领域的角力成为关注焦点。《法兰克福汇报》发表署名评论文章《寻找替罪羊行动》（Operation Sündenbock），分析了特朗普的对华政策。

"美利坚合众国遭受了有史以来最严重的攻击。这听起来就不是个好兆头"--作者Klaus-Dieter Frankenberger在文章开篇写道，在特朗普总统口中，新冠病毒是比珍珠港事件和911事件更为严重的针对美国的袭击。"而正是这位总统，在疫情刚刚开始的时候将其视作小事一桩。"

不过随着美国的感染人数和死亡人数已经成为全球最高，疫情重创之下经济数据也十分堪忧。"所以特朗普在争取连任的选战中，再也不能把经济景气的成绩当做资本了。这时候就必须拿出一张最重量级的王牌：美国遭受了最严重的袭击。既然说是受到攻击，那必须也要有一个攻击者了，所以特朗普政府就选择了中国，以及据说是中国的仆从--世卫组织。"

作者接着强调，特朗普"寻找替罪羊行动"并不意味着针对中国的种种指责完全没有根据，也不意味着世卫组织所做的工作完美无缺。也许今后人们会知道更多与此相关的真相。"但是特朗普在这场全球性的危机中，仍然在遵循自己一贯的套路：凶恶的敌人，恶劣的多边主义，美国是受害者，我们迟早要复仇。美国领导全球共同行动？这已经是昨日黄花了。"

Fahnen von USA und China auf gebrochenem Glas, Handelskrieg (picture-alliance/C. Ohde)

新冠疫情下，中国和美国继续走在决裂的路上

"战狼外交"与中美争霸

《焦点》杂志网络版的一则长篇分析文章也关注了中美之间的权力之争，以及北京的"战狼外交"。文章提出一个中心问题：新冠危机引发了全球超级大国之间的领导权之争。中国已经要取代美国，成为21世纪的世界霸主了吗？

从外交部发言人越来越强硬的措辞表态，到官方媒体对美国高官的激烈攻击，再到中国驻世界各地的使领馆纷纷展开媒体攻势，争夺网络舆论发言权……文章概述了中国面对西方世界越来越立场鲜明的态度，而且这种"战狼"式论调不仅仅局限于疫情相关的话题。

作者接着写道，正是美国这个自二战结束以来毫无争议的超级大国，也是冷战无可厚非的胜利者，在面对新冠病毒时表现出来的却是 "有混乱而无协调"。"特朗普在每日的新闻发布会上，没有发布清晰的分析和易于理解的准则，而是搞选战宣传，他发布的信息常常是前后矛盾的。美国疾控中心等卫生机构，被特朗普的防疫工作小组架空和噤声，后者则主要由他的女儿女婿把控。美国的各联邦州则各自为政，并且有时会互相竞争。"总而言之，特朗普没有一份如何引领美国走出危机的统筹计划。

与此形成鲜明对比的是中国。北京一方面向世界各国表现出慷慨助人的姿态，另一方面世卫组织乃至欧盟都成为其施加压力的对象。文章质问："难道中国会成为这场危机的赢家--凭借'只有8.4万个感染病例和4600个死亡病例以及重新开始运转的工业生产'？" 中国欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）认为现在下定论还为时过早：中国也刚刚从第一波疫情中走出来，而且其制度性的问题--比如透明度的缺失--始终存在。

文章最后援引了韩国后裔的德国哲学家韩炳哲（Byung-chul Han）的分析："中国未来会将自己的数字警察国家模式当做成功范本来兜售，并且更加自豪地展示其制度优越性。但是，这场战役还没有决出胜负。它在很大程度上取决于美国和中国未来如何展开冲突。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声立场

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