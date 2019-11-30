德语媒体：寻找新的对华政策

（德国之声中文网）基民盟人权问题专家米夏尔·勃兰特（Michael Brand）对德国总理默克尔的对华政策提出了强烈批评。勃兰特接受《世界报》采访时表示，在如何对待中国的问题上，默克尔总理已经失去了勇气和耐力。他表示，鉴于中国政府对维吾尔人、藏人的压制以及越来越长的严重侵犯人权的清单，西方不能继续熟视无睹了。《世界报》发表题为《寻找新的对华政策》的评论，对勃兰特的观点表示支持，并认为德国对华政策的盲点并不仅局限于人权问题。评论写道:

"重新审视德国对华政策已经刻不容缓。中国早已不再是一贫如洗的发展中国家，而以贸促变、促成该国民主化转型的期望也早已落空。无论是在战略、经济，还是意识形态领域，中国都已经成为西方强有力的竞争对手。有鉴于此，西方必须尽快制定出顾及上述各种因素的新的对华政策。也就是说，以来自中国的核心技术为基础的产品，比如华为和5G，对其安全风险也应更加慎重对待。此外，也应采取更强硬的手段对中国在贸易上的一些做法予以反击。欧盟存在的意义恰恰在于，欧洲各国齐心协力来应对中国这样的超级大国。西方各国还应密切关注中国操控和影响公众舆论的尝试，比如通过资助西方大学渗透研究机构等等。

今年春天，欧盟出台了对华战略文件，对北京发出了明确的信号。而德国似乎仍停留在对华政策的老路上。德国对华为参与5G网建设所带来的安全风险视而不见，就凸显了这一问题。这也反映出，在对华政策方面，默克尔总理已经没有了雄心大志。她非但没有去推动就对华政策进行必要修正，而是在阻挠这一进程。"

过去几个月来，中国方面一再重申，如果美国一意孤行，继续"干涉中国内政"，中国将采取"严厉的制裁措施"。但《商报》评论认为，特朗普总统签署《香港民主与人权法案》后，中方宣布的反制措施却显得"异乎寻常的温和"。评论认为，无论是禁止美国军舰在香港停靠，还是对非政府组织的活动加以限制，显然都不能伤了特朗普的"元气"。评论写道:

"中国没有采取更为强烈的反制措施的确令人惊讶。毕竟过去几个月来，一旦涉及北京所谓的'内政'，中国的反应要比以往更为强烈。正是在这一大背景下，特朗普签署了两项旨在支持香港示威者的法案。对北京来说，这无疑是一种严重的挑衅。

北京本来可以给美国沉重一击，可以让特朗普暴跳如雷，那就是打贸易牌。但中国政府并没有这么做。一个可能的原因是，18个月的贸易战和经济增速放缓已经令中国底气不足。另一种可能性则是，中国尝试将贸易争端和香港问题区分开来。"

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