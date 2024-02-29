德语媒体：对Temu和Shein说不

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，如果Shein今年能够成功上市，将有望打破近年中国公司海外上市的融资记录。但当前的政治氛围却有可能使这一上市计划最终不了了之。这篇题为《被蒙上政治色彩的上市计划》的评论写道：

"美国反对希音上市的呼声越来越高。例如，共和党参议员卢比奥写给美国证券交易委员会主席根斯勒的一封信中写道："我们有理由质问，一家与敌对国家关系如此密切的公司是否应该在我们的资本市场上融资'。

美国国会一个委员会也正在对Shein的运营模式展开调查。这家企业过去五年当中发展速度极快，市场观察家们估计，快时尚领域，这家公司的占比已经达到五分之一。除了数据保护方面的顾虑之外，政治家还在关切这家企业的棉花是否来自新疆。倘若如此，根据美国的制裁令，这家公司将不得向美国出口纺织品。

来自美国16个联邦州的检察官敦促证券交易委员会，只有在排除了Shein供应链中存在强制劳动可能性之后，才可以批准这家公司的上市申请。还有一些政治家批评称，这家公司利用美国海关的例外规定，向美国进口数以吨级的廉价服装。上述争论发生在2024年大选之年，而美国共和民主都绝不会将亲华作为竞选战略。"

鉴于在美国上市面临巨大政治压力，有报道称，Shein也许会考虑在伦敦或香港上市的可能性。而为了向外界营造Shein并非中国公司的印象，这家公司的总部也已迁往新加坡。

“但有一个事实足以说明Shein的中国属性，因为中国网络安全机构CAC正在调查，Shein在美国公开募股的情况下，中国员工、供货商以及合作伙伴的信息是否会泄露到境外。而在华盛顿看来，这项调查恰恰说明，上市所需的很多信息尚未到位。如此看来，无论是在美国，还是中国，Shein的上市计划都成了政坛的待处理事项。

中国公司在美国上市的事情被搁置多年之后，Shein本应开启破冰之旅，并进而为TikTok和蚂蚁金服上市铺平道路。无论Shein上市计划最终如何收场，它都会对一些金融市场和拟定上市公司的发展产生影响。

在德国，Temu和Shein也引起了政界和商界的争论。慕尼黑《信使报》写道

”德国零售商Primark的例子就很说明问题。在能源价格上涨，消费热情降低的大背景下，Primark的处境已经异常艰难。而Shein又抢走了很多网络销售生意。

迄今为止，同Temu、Shein等公司相比，那些遵守德国和欧盟法规的本土企业当然处于竞争劣势，因为这些中国公司会利用种种机会，规避现行法律的约束。德国工商大会外贸部门负责人特里尔表示，这一趋势会对德国经济带来越来越多的问题。“

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