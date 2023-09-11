德语媒体：对话总是必要的

（德国之声中文网）每次G20峰会结束之后，都会有人批评，峰会给各国政治家们提供一个高谈阔论的平台，但主办国民众却要为此付出高昂的代价。《南德意志报》发表评论称，这种批评虽然有其道理，但如果没有了G20这一平台，整个世界的失衡状态极有可能会进一步加剧。这篇题为《对话总是必要的》的评论写道：

"相比之下规模略小的上周东盟峰会上，中国总理李强呼吁东南亚国家要警惕'新冷战'的发生。如果把中国视为威胁的话，那么李强此番表述完全可以被视为威胁。不过，这也可以被视为中国在向东南亚国家示好，尤其是那些认为在专属经济海域问题上遭中国不公对待的国家。南中国海航道是世界上最重要的海洋运输通道之一。中国要想继续保持经济高速发展，就离不开这条海上通道。为此目的，中国一直尝试以强权手段限制其他临海国家的权益。而那些感觉受到威胁的国家，只能求助于美国。欧盟在这一海域所扮演的角色，充其量只是一个通过该航道获取货物的终端客户。

这里涉及的并不是战争，更不是什么冷战，而是贸易。过去几年来，中国为其所谓的'一带一路'投入了巨额资金，涉及面包括亚洲、非洲、拉美和欧洲。中资入股汉堡港所引起的激烈争议，也是一带一路政策引发的连锁效应。北京的投资令一些地区陷入了对中国的经济依赖，这常常被视为中国侵略扩张的行为，但事实上，这种行为是西方世界经济体系、乃至政治体系所认可的行为：即掠夺性的资本主义。没有人强迫汉堡出售部分股权，更没有人威胁巴基斯坦准许中国人来修建连接山区和海港的运输线路。这里的一切都同金钱有关，中国愿意出钱，而另一方则出于获利或掩饰财政困境的目的欣然接受了这笔款项。"

评论写道，G20峰会期间，美国和欧盟提出了修建连接欧洲、中东和印度的铁路及海运线路的倡议，以抗衡中国的一带一路项目。

"举办峰会总是一个劳民伤财的事情，无论是金砖、东盟还是G20峰会无一例外。但任何一次劳民伤财的峰会都好过一场贸易战，而贸易战更是随时都有可能演变成为真枪实弹的热战。"

对于美欧关于打造欧印经济走廊，抗衡中国一带一路的计划，《法兰克福汇报》写道：

"中国党和国家领导人习近平没有出席G20峰会，具体原因众说纷纭。但可以肯定的是，他把新德里的舞台拱手让给了其他人，而这些人也充分利用了这一机会。连接欧洲和印度的高铁线路、将液氢从东方输往西方的管道，这类愿景都能引起人们的无限遐想。与此同时，人们还计划强化世界银行，使这一位于华盛顿的机构有能力为了共同富裕提供更多的贷款。然而，需要小心的是，并不是所有的美好愿景，在经济上也是划算的。中国出于政治目的的放贷行为已经造成了惨痛的教训，西方人必须做得更好，也就是说，还是不要再搞一次丝绸之路了吧。"

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