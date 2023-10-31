德语媒体：对话总是好于对抗

（德国之声中文网）《每日新闻》网站发表报道称，香山论坛上发表主旨讲话本来是国防部长的任务，但由于国防部长李尚福失踪数周之后，刚刚被正式罢免，因此，今年香山论坛上发表主旨讲话的是中国军方排名仅次于习近平的第二号人物中央军委副主席张又侠。报道称：

"继经济制裁、间谍指控以及中国在俄乌战争的立场等一系列问题将中美关系拉向低谷之后，目前两国又在谨慎地相互接近。自从美国众议院前议长佩洛西去年八月访台之后，中美两个核大国之间就没有再进行过军事交流。而由于美国宣布对李尚福实施制裁，也使同他的对话成为不可能的事情。

中美双方的经济关系也被紧张和制裁的阴影所笼罩。尤其在技术领域，美国发布了一系列针对中国的限制措施，美国政府还禁止在中国技术领域进行一些特定的投资。

不过，在谈到中国对台湾的主权要求时，张又侠的主旨讲话措辞依然相当强硬。他表示台湾是中国的核心利益，'无论谁想把台湾以任何形式从中国分裂出去，中国军队都绝不答应，绝不手软'。"

《每日新闻》报道称，美国承诺在紧急情况下会支持台湾，并不断向这个被北京视为其领土的民主岛国提供武器。中国则频繁出动军舰战机绕台巡逻，以宣示对台湾的主权。

"香山论坛是北京对香格里拉对话做出的回应，也是亚太地区一个非常重要的安全会议。除俄罗斯、白俄罗斯、沙特阿拉伯以及伊朗之外，美国也派遣了代表与会。德国方面则由德国驻华使馆武官出席。"

对于近期的几次中美高层接触，《法兰克福汇报》发表评论称：

"政府之间即便开展对话，也并不一定能消除误解和争端。但同只对对方评头论足相比，只要开展对话，那么发生误解和争端的概率就会小得多。过去一年多以来，中美关系就一直处于这种不尽如人意的状态。现在中国军方发出信号，表示愿意重新开始同美国的军事对话。这听上去是个积极的信号。如果即将任命的新任国防部长正式宣布启动中美军事对话，那么这两个超级强国之间的关系就有可能出现缓解。

美国人从未缺乏过同中方开展平等对话的意愿。但在美国众议院前议长佩洛西访台之后，中国方面却决定要给美国一个沉重的教训。种种迹象显示，现在中国领导层也已经意识到，持续对峙对双方都没有好处。即便中美双方恢复了对话，事态也不会都向好的方向发展，更不会很快就出现改观。外界对双方接触的情况了解越少，效果就会更好。因为这不仅仅涉及军事，更涉及面子。对于北京来说，面子问题最为敏感。"

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