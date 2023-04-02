德语媒体：对话总是好事

（德国之声中文网） 《每日新闻》网站发表报道称，时隔三年举行首次会晤之后，中日两国外长均强调双方将克服困难，为稳定两国关系做出努力。这篇题为《 北京的中日握手》的文章写道：

"上述两个东亚国家之间的关系一直呈现紧张。过去几十年间，日本一直同美国保持着盟友关系，也越来越认为中国对日本安全构成了威胁。中俄关系不断加强的同时，北京则对日美盟友关系提出批评。中国外长秦刚在会谈中表示：'面对矛盾分歧，拉帮结派、喊话施压无助于解决问题，只会加深彼此隔阂。'

鉴于当前日本是七国集团轮值主席，而七国集团首脑会晤将于今年五月在日本广岛举行，秦刚期望日本'应正确引导会议基调和方向'。北京的共产党政权担心，七国集团峰会会做出对中国不利的决议。北京认为，美国及其盟友试图阻挠中国的继续崛起。

双方在东海的领土争议以及日本扩建军队的努力，也为中日关系蒙上了阴影。而中国扩充军备以及频繁的军演和导弹试验也令东京方面极为不安。"

中日外长会谈中，日本外相林芳正对一名日本公民被中方以"间谍罪"逮捕提出抗议，中国外长秦刚则以"中方将依法处置"作为回应。

"日本共同社报道称，在就俄罗斯的侵乌战争展开讨论时，日本外相要求中方为促成和平扮演'负责任的角色'。俄罗斯发起对乌克兰的侵略战争之后，中俄两国一直在开展合作。中国从俄罗斯方面获取廉价能源的同时，莫斯科则试图加大从中国的进口，以弥补西方制裁造成的空缺。迄今为止，北京从未正式对俄罗斯的侵略战争进行过谴责。"

《法兰克福汇报》发表评论称，中国在国际政治舞台上耀武扬威的做派，不仅招致美国的不满，邻国日本也深表忧虑。不过，开展对话总是避免矛盾继续升级的良好途径：

"中国再一次以充满说教意味的口吻告诫日本'要树立正确对华认知'。 但想必包括美国在内的许多国家都会说，恰恰是日本的对华认知相当正确。日本将中国视为威胁，但并没有提及要同中国实现经济脱钩。

这两点都是正确和理智的。也正因为如此，疫情造成的旅行限制刚一结束，中日两国政府就进行直接接触，无疑是一件好事。数天前，一名在华日本人遭到逮捕，使本已矛盾重重的日中关系雪上加霜，但毕竟谁都没有指望，中日两国间的问题能在短期内得到化解。但只要双方能够在善意基础上进行接触，误解继续加深并导致严重后果的风险就会进一步降低。

'正确认知'的内容也应包含了解对方的忧虑，以及认真思考如何让对方消除忧虑。在这一方面，中国应当对日本等国家有所作为。"

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