德语媒体：“对话可能失败 不对话注定失败”

经过三年的磋商，梵蒂冈和中国上周六在北京签署了一项临时性协定。协定的具体内容目前尚未公布，但其核心内容是，梵蒂冈今后将在中国主教任命的问题上，拥有发言权。而作为回报，梵蒂冈也同意中国共产党参与主教的人选决策。《南德意志报》以《共产党册封主教》为题报道了这一最新发展。文章写道：

"由于中国和梵蒂冈之间历时六十年的争执，中国目前有两类主教，一类是教宗任命的，一类则是北京当局任命的。中国官媒《环球时报》曾描绘过未来的新模式：基层教会提交主教人选，先由北京政府予以评估或提出改善建议，然后再递交罗马教廷。也就是说，教宗拥有最后的裁定权和否决权。如果协商不成功，就再次重复选拔过程。

批评者认为签署这项协定是个错误。曾在2002年至2009年期间，担任香港主教的陈日君表示，梵蒂冈过于'幼稚'。现年86岁的陈日君表示，这项协定是基于无知而对天主教利益的"甩卖"。他认为，宁肯不要协议，也比这项糟糕的协议要好。"

文章写道，中国大约1300万天主教徒被划分为两大阵营。一部分属于官方的天主爱国教会，一部分则属于忠于教宗的地下教会。而多年来，地下教会一直都处于被监督打压的境地。该报接着写道："

"过去几年来，中国天主教徒的境况在不断恶化。教会负责人经常被叫去问话和受到打压。一些未进行官方注册的天主教会和基督教会被解散。很多教堂内安装了监控探头，以监视教民的活动。

观察家们认为，这是1982年中国将宗教自由写入宪法以来，对教会最严厉的打压行动。

但亲教宗的团体仍对这项协定高度赞赏，认为这是一次历史性突破。教会历史学家阿尔伯托·梅罗尼（Alberto Melloni）在《共和国报》撰文指出，尽管批评者认为，教宗在姑息宽恕魔鬼，但这无疑是对'教会的巨大贡献'。教宗方济各一直在致力于同中国开展对话。他曾说过：'开展对话存在着失败的风险，但我宁愿承担这一风险。因为不对话，则注定会失败。'"

9月24日，美国针对中国产品的第二轮关税措施开始生效。涉及产品的清单长达194页，产品种类高达5745种之多。美国商业部长罗斯在谈到对中国输美产品征收惩罚性关税，对美国消费者有什么影响时，算了一笔常人难以理解的帐。他说："这些关税会分摊到数以千计的产品上，因而没有人会觉察得到。"《柏林镜报》发表题为《特朗普无视消费者利益》的文章写道：

"对于美国全国零售业联合会发言人大卫·弗兰茨（David French）来说，这些关税简直是'凌迟处死'。他说：'总体来说，美国家庭会感受到这些关税的影响。'今年一月，美国总统宣布对中国产洗衣机征收惩罚性关税后，美国洗衣机的价格就有所上升。现在涨价的产品将会更多。

关税措施的规模相当惊人：价值两千亿美元的中国产品被课以惩罚性关税。这相当于美国进口总量的11%，以及中国输美产品的一半。信用评级公司穆迪预计，增税措施将使明年美国经济总体损失0.25%。这当然还不是事情的全部：北京已经宣布将采取报复措施，而特朗普则表示，如果北京实施报复，他将会对其他2670亿美元的中国出口产品征收关税，至此，中国所有出口美国的产品都将面临惩罚性关税。"

既然中国输美产品将被课以重税，从而导致美国消费者不得不支付更到的价格，那么，为什么没有出现消费者大规模抗议的行动呢？ 《柏林镜报》认为，这主要是基于三个原因："

"首先，新一轮关税措施将分两个阶段实施，周一开始是10%，年底开始增加至25%，因此年底之后，关税的影响也会全面显现出来。其次，大型连锁商店，如沃尔玛和杰西潘尼已经购置和贮备大量货源，以备圣诞业务之需。第三，一些深受消费者喜爱的产品，比如苹果手机和耐克跑鞋，暂时还没有被列入惩罚性关税清单。

有鉴于此，率先涨价的预计将是一些保鲜期短、不易存储的中国出口产品，如鲜鱼、水果或者蔬菜。其他产品则会逐渐涨价，儿童车、雨衣、圣诞灯饰以及儿童绘图工具等商品的涨价幅度会比较明显。《华尔街日报》称，美国市场上上述产品75%以上来自中国。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]