德语媒体：对欧中峰会不应期望过高

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，欧盟方面不应对本次峰会抱持过高期望。因为北京虽然一再承诺，将在俄乌冲突中扮演"建设性角色"，但在中国国内，人们却在毫无掩饰地讨论，这场战争如何给中国带来了难得的机遇。这篇题为《一场有利的战争》的评论写道：

"普京和习近平之间的伙伴关系将能安然度过这场战争。两人之间有着深厚的友谊。他们都认为西方是他们共同的敌人，他们也都蔑视现有的世界秩序以及普世人权。普京的梦想是恢复大俄罗斯帝国的辉煌，而习近平则急于树立统一台湾和南中国海的历史功绩，必要情况下，他甚至愿意不惜为此动用武力。

在这场普京发动的战争中，习近平绝不仅仅只是一个同谋角色，他还希望成为未来世界秩序的重要缔造者。多年来，习近平领导下的中国共产党在不断破坏世界多边体制，并对全球的自由构成了威胁。北京在公开地为未来的冲突进行着准备：中国在密切关注着制裁措施将会带来怎样的后果，中国的目标是尽可能摆脱对西方的依赖，从而使西方难以继续对中共的行为进行制约。

这对欧盟的对华政策又意味着什么呢？欧盟政治家们必须从普京发动的侵略战争中吸取教训。而做到这一点的前提条件则是，欧盟必须停止再做那些不切实际的的期望。同对俄关系一样，以商促变本身并没有错，而且这也符合中国人民的利益。但如果因此而相信中国共产党会心甘情愿地接受变化，那就未免过于幼稚了。习近平之所以开始推行残暴的施政方针，原因之一正是越来越多的民众要求得到更多的话语权和自由权利。对于所有热爱中国的人来说，中国的现状都令人痛心。但是以一厢情愿的幻想为基础，去和这个政权打交道的做法绝不能再继续下去了。"

评论指出，中国是欧盟重要的贸易伙伴，欧洲大量就业岗位也同中国市场密切相关。因此，搞清欧洲对华依赖性的具体情况，就显得十分必要了。

"欧盟在依赖性问题上绝不是那样的无助，因为依赖性总是双向的。欧洲的市场、资金以及技术，对中国来说，也同样不可或缺。欧洲同美国建立起统一战线，仍是中国最大的心病，中国也无法承受得起双边关系继续恶化带来的后果。毕竟新冠疫情以及房地产危机已经令中国疲于应对。

欧中峰会上，欧盟必须充分利用中国的上述担忧，并明确告诉中方会谈伙伴，如果中国在乌克兰战争中继续向俄方提供经济或军事援助，必将受到严厉惩处。这将是欧盟为制定新型对华政策迈出的第一步，也是极其必要的一步。"

周三，中俄两国外长在中国安徽举行了会谈，这也是俄乌战争爆发以来，俄罗斯外长拉夫罗夫首次访问中国。尽管拉夫罗夫此次来华访问的官方理由是出席阿富汗问题邻国外长会议，但鉴于当前日趋紧张的国际局势，本次中俄外长会谈仍极为引人注目。《法兰克福汇报》写道：

"欧盟高层政治家们想必会密切关注本次中俄外长间的会晤，因为已被多次推延的欧中峰会将于本周五以视频形式得以举行。布鲁塞尔方面表示，乌克兰局势将是欧中峰会上的首要议题，当然北京方面则会是另外一番说辞。中国有理由担心，他们支持俄罗斯的做法可能会使至关重要的中欧经贸关系受到影响。并使那些呼吁尽快减少对华依赖性的呼声得到更多的响应。为此目的，中国外交部过去几天来同一系列欧盟经济界代表举行了会谈，希望他们能对政界施加必要的影响。而与此同时，欧洲人说服习近平劝阻普京或者公开谴责侵乌战争的尝试，均以失败而告终。现在欧盟方面只好集中精力动员北京在人道主义援助方面扮演积极角色。迄今为止，北京只提供了价值70万欧元的人道援助。"

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