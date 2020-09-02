德语媒体：对待中国 毫不留情

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》周五（9月11日）在政治版发表署名文章"对待中国 毫不留情（Mit harten Bandagen gegen China）"。作者Friederike Böge在导语中指出，虽然中国是欧盟的重要贸易伙伴，但是欧盟不应排除制裁中国的可能。

这位作者回顾过去欧中之间政治层面打交道的方式写道："多聊经济，少谈人权。北京在欧洲最重要的盟友是德国经理人。他们暗地里敦促总理府，不要对中国糟糕的人权状况发出过于尖锐的批评。然而，北京如今的做法令其最大的支持者也敬而远之。偏偏是以往从不吝啬赞美中国的西门子董事长凯飒（Joe Kaeser）在接受媒体采访时表示，他的公司关注目前香港和新疆的局势并感到忧虑。"

风向转变

《法兰克福汇报》的作者就此评论称："这是非同寻常的声音，是对一种新现实的反应，而北京对此尚无答案：中国在世界的声誉，包括在西门子顾客的心中，降至冰点。经济和人权不再能被轻易分开。在新疆生产或者从那里做前期采购的公司可能将面临被呼吁封杀或者未来还可能受到美国的制裁。"

作者随后指出，中国外长王毅前不久亲身经历了欧洲的风向转变。这里指的是王毅近日到访欧洲五国、为中欧视频峰会铺路之行。作者观察到的新变化包括王毅在欧洲受到的尖锐批评以及法国、挪威和柏林等国的一致态度，中国已是欧盟的体制性竞争对手。

王毅此前出访的五国中包括德国

"不能示弱"

提到下周一即将举行的欧中领导人视频峰会，作者认为："布鲁塞尔希望的是，鉴于中美冲突升级，中国可能会迎合欧盟，避免开辟第二战线。但是目前尚未出现这方面的迹象。在这个不安的时期，中国更多地转向国内、与外界隔离。诚然，中国需要欧洲这一最重要的贸易伙伴。欧盟国家在中美冲突中的立场对北京而言并非无关紧要。如果拜登当选美国总统，北京可能将面临欧洲和美国在对华政策上更加团结的局面。"

但是，作者笔锋一转：中国并没有表现出要填补在欧洲的信任缺口的意愿。作者随即例举了华为、新冠疫情和香港的例子，并观察到："欧洲舆论越是反对中国，欧洲的政治家则更有意通过批评中国而获益。虽然这种现象在美国早已出现，但是北京似乎并不想也不能扭转这一局面。"

《法兰克福汇报》的文章最后总结道："中国太大、太强，中国市场太重要，因此不能不寻求与中国的合作，这些都毋庸置疑。但是面对中国强硬出击，欧洲则也不能示弱，不能提前将制裁手段排除在外。"

"凛冽的风"

总部位于卢森堡的欧洲审计院

周五当天，《柏林报》也聚焦了中欧关系中的风向转变，发表评论文章"凛冽的风（RauerWind）"。文章作者Michael Maier首先从一份引起欧盟及其各成员国哗然的报告说起。欧洲审计院本周发布最新报告警告称，欧盟国家没有谨慎对待中国投资的风险。据该审计院统计，过去十年，超过一半的投资是由中国国有企业进行的。欧盟审计院还批评，涉及安全的技术落入中方手中，欧盟国家可能会因为债务累累而变得依赖中国。

《柏林报》的作者认为："虽然欧洲审计院虽然不是一个希望或可以确定欧盟外交路线的机构，但是中国突然被这一专注于财政学的机构点名，这一事实表明几十年来的欧中亲近路线可能已经走到尽头。"

文章作者还指出："布鲁塞尔现在预计，即使拜登当选美国总统，美国与中国之间也不会开放新的友谊之花。因为围绕全球市场和能源的争斗已经更进一步。非洲在其中扮演了一个特别的角色：中国在那里默默地采购并掌握许多工厂、供应链和开采矿藏的控制权。"

《柏林报》的作者最后建议："当前的地缘政治大气候显露出暴风即将来临的迹象。对德国而言，当务之急是表达自己的利益，在欧洲的大背景下制定防务政策。"

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