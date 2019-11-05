德语媒体：“对待中国，我们不能过于天真”

（德国之声中文网）德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，德国5G网建设不排除华为并非板上钉钉的事情，如果有安全疑虑，华为依然应该出局。德国《商报》周四（11月7日）发表对克兰普-卡伦鲍尔的专访，使用的标题是：“在对待中国时，我们不能过于天真”。

在专访中，记者提到之前是否应该允许华为参与德国5G竞标的问题，克兰普-卡伦鲍尔承认，这是德国和其他国家一样面对的一个棘手问题。

她表示：“有些国家直接把这家公司排除在竞标过程之外。我们已经表示，我们会为所有参与竞标的企业制定安全标准，然后判断这些标准是否得到遵守。不过，华为背后是中国政府，因此我们在北约内部也正在讨论，如何采取有效的应对措施。”

在被问到，对于一个企业的可信度“究竟是一个技术问题，还是一个政治问题？”时，克兰普-卡伦鲍尔的回答是：“两者都是，这是一个技术问题，但还有超出其范畴的内容。中国在现实世界中的政策也是非常具有野心的。南中国海的局势日益严峻，我们与澳大利亚就此保持对话。在这一点上，不能过于天真。”

打游戏每月不可超过200元

孩子，晚上10点后不可上网打游戏！

《明镜在线》关注到中国国家新闻出版署周三发布《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，并同时提出6方面举措，其中包括：

游戏公司不允许为8岁以下儿童提供付费服务。 16岁以下的青少年在8点到22点之间不允许上网打游戏。规定还包括，周一至周五每天玩游戏的时间不得超过90分钟，周末和法定节假日每天最多3小时。此外，用户必须以实名登录，填写有效身份证信息。

《明镜在线》认为，更为特殊的是，中国政府还在App内规定了“游戏规则”，比如，什么样的武器以及服饰可以出现，什么样的则不允许。16岁以下的用户每月游戏充值不得超过200元。

《明镜在线》写道，以上新规定并不出乎人们的意料。即便没有出台这些规定，像腾讯和网易这样的大企业早就为游戏儿童做了很多限制。不过“许多年轻的游戏迷都能找到规避这类规定的办法，比如借用其父母的手机以及身份证。”

“迄今，所有规定只涉及网上游戏。政府在这里有可能对游戏供应商做详细的规范，游戏的使用途径也可以实时追踪并对其进行评估。但线下游戏却很难对谁在什么地方、打了多长时间进行监控。”

《明镜在线》认为，中国政府担心，电子游戏一旦上瘾，不仅影响儿童的学习成绩，而且还会给他们的健康以及身心发育带来危害。

“Niko Partners的分析人士阿赫马德（Daniel Ahmad）说，中国是全球管理最严格的数字游戏市场 之一。他强调，如果想在中国市场分得杯羹，游戏的发行者和开发者必须特别关注内容。的确，西方市场上数字游行中，只有一部分能够进入中国市场。许多游戏必须改头换面，重新为中国市场量身定做，尤其表现暴力的场面必须进行处理修改。”

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