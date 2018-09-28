德语媒体：对圣座的侮辱 共产党的胜利

一条河改名和一份历史性的协议让德语媒体继续关注中国的宗教自由。文章指出，中国对内正在系统性的限制伊斯兰教的影响，对外，让梵蒂冈接受了一份耻辱性协议。
（德国之声中文网）《南德意志报》发表文章，特别关注了中国宁夏回族自治区流经该区的"艾依河"改名为"典农河"的做法。文章指出，北京越来越系统性的抵制宗教的影响，如果党的领导干部觉得一条河的名字听上去穆斯林味道太浓，甚至会为它改名。
作者在文章开头分析改名的原因写道："传统的名字艾依据说听上去有点像阿拉伯词语的阿伊莎，也就是先知穆罕默德的第三个妻子……在中文里，艾依的另一种发音也可以被理解为爱意，也就是说其实不太会和听上去像阿拉伯语的名字混淆。观察者们认为，改名的决定更多的展现了中国是如何系统性的打击宗教的。尤其针对的是伊斯兰以及其文化影响力。"
作者在文章中分析称："'汉化宗教'的要求是党主席习近平提出来的。按照这位中国国家主席的意思，宗教应该服务于党，稳固党的领导地位。2017年，北京推出了15年来最新的宗教团体管理规定。虽然从官方的角度来说，中国从1982年开始就保护宗教自由。但在观察人士看来，自从中国将保护宗教自由纳入宪法后，对宗教的打击力度实际上是增加了。政府把各处的基督教会团体视为危险，因为它们支持组建公民社会的努力。另一方面，穆斯林团体被视为挑衅催生恐怖主义和独立运动的一方。"
共产党领导层的胜利
于此同时，奥地利的《新闻报》也把关注点集中在中国的宗教事务上。该报不久前发表文章关注中国官方和梵蒂冈最新就主教任命事宜达成的协议。文章在引文中指出："刚刚和中国达成的协议其实是对圣座最大的侮辱"。
作者认为："经过多年的角力后，圣座和中国达成的协议其实是共产党领导层的胜利。梵蒂冈遭受了最大程度的侮辱。它在承认北京跨过教宗指定的天主教爱国党主教的同时，没有得到任何回报。"
作者随后写道："罗马给出的理由是，想克服中国教会分裂的现状。其实教会在很多地点，很多时候都是出于分裂的状态。尤其是现在，神圣的天主教会正因为它的神职人员在全世界范围内的亵童行为而面临被分裂的危险。教会中的各种分裂虽然总是着实会让信徒们痛心疾首。但是在中国，必须能接受、忍受这种分裂。只有在彻底闭上双眼，不顾信徒和各种宗教在中国所遭受的苦难时，才能达成这种协议。"
文章在结尾写道："所有希望中国能成为第二个新加坡--一个虽然没有民主，但可以保护宗教自由和少数民族的国家。现在这个希望已经破灭……这个人民共和国正在国际舞台上寻求认可。这是达成协议的原因--不是因为北京对宗教总体上、尤其是对天主教的态度有所改变。梵蒂冈甘愿被蒙蔽，就像在墨索里尼统治时期一样。"
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