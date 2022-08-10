德语媒体：对台白皮书发警告 “反抗是徒劳的”

（德国之声中文网）中国的对台政策白皮书称，实现和平统一是中国的第一选择。同时明言不承诺放弃使用武力，并保留采取一切必要措施的选项。

瑞士《新苏黎世报》刊登题为“中国对台白皮书发出警告”的分析文章指出，这份文件读起来像是在强调中国对台湾的“权力诉求不会有一分一毫的让步”。文章在介绍了最新白皮书诞生的背景和时机后写道：

“有意思的是，这份白皮书对统一的经济视角相对没有给予太多笔墨。习近平在三年前发表的一次讲话中，还向台湾同胞承诺，将给他们带来繁荣富足的未来。现在则仅仅强调，要努力让台湾融入中国的经济框架。

然而，台湾人到底是否愿意，并不是这份文件关注的内容。具有代表性的民调毫无疑义地显示，这个岛屿上2300万居民中的大多数不愿意接受共产党的统治。据台北国立政治大学的最新数据，对与中国统一持开放态度的台湾人的比例目前仅为6.4%，创下历史新低。尽管如此，最新发表的白皮书中称：“我们比历史上任何时期都更接近……祖国完全统一的目标”，也“更有信心和能力”实现这一目标。这样的说法是宣传话语还是军事危胁，人们还无法推断。“

绕台军演延后结束

这是在1993年和2000年之后，中国第三次发表对台政策白皮书，也是习近平上任来的首次。华盛顿智库战略暨国际研究中心（CSIS）近日的模拟推演结果显示，若台海爆发战争，台湾在美国帮助下有能力抵御中国的进攻，但各方都將付出惨重的代价。文章接着写道：

“不过，出兵入侵台湾到底是不是最有可能的场景，还是一个疑问。如果那样的话，中国就要把枪对准在白皮书中被称为同胞的人。另外，在一场攻击性战争中，台湾的关键基础设施也会遭到破坏，包括公认的市场领头羊台积电的半导体工厂——该公司生产的芯片占全球产量的60%，其中的一半销往中国。

因此，可以设想的是对这个岛屿进行封锁。就像中国人民解放军过去数日里演习的那样。中国军舰可能锁住进出台湾重要港口的通道，以便在经济上让台湾陷入孤立。华盛顿布鲁金斯研究院的奥翰隆（Michael E. O’Hanlon）近期研究了这样的军事封锁是否会让台湾被压垮，得出了一个不能让人满意的无法定论的结果——中国取胜的可能性与台湾成功的机会不相上下。这位安全问题专家的结语是，无论是现在还是将来，双方都应该避免这样的战争。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 真的？假的？ 8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



中国不会马上开战？

柏林出版的《每日镜报》也继续关注台海局势。题为“重现的危险”的背景报道中引述柏林墨卡托中国研究中心的学者Valarie Tan分析认为，台海不会马上爆发战争：

“‘北京希望表明对佩洛西访台的恼怒，有意提升紧张势态。军事对峙升级不是一时兴起，而是有计划的。’她说军演要显示，‘中国可以封锁和孤立台湾，因此反抗是没有用的。’她还警告，‘这种实弹演习提高了擦枪走火的危险’。

中美之间不同的解读也加剧了紧张。尽管佩洛西作为众议院议长并不隶属于美国总统，但中国认为她的访问是提升（台湾的）外交待遇。而佩洛西和美国政府则强调，美国的一个中国政策不改变。

最近北京一再有悖事实地强调，‘一个中国原则’包含了台湾是中华人民共和国的一部分，是国际共识。然而，美国和欧盟以及联合国全体大会认可的不是中国对台湾的主权诉求，而仅仅是对中国大陆。

与此同时中国在试图改变现状。‘在上周之前，中国的战机演习限于台湾的防空识别区’，台北国立政治大学的Lev Nachman说，而现在战机多次越过台湾海峡中线。‘如果中国的危胁今后成为常态，那就是明显的升级和对现状的改变。’”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。