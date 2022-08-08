德语媒体：对台开战将使中国陷入危机

（德国之声中文网）在佩洛西访台、中国解放军突破“海峡中线”进行军事演习之后，很多人都认为台海一战已经是在所难免。《南德意志报》发表题为《中国其实无法承担战争的代价》（China kann sich einen Krieg nicht leisten - eigentlich）的分析文章指出，尽管自身面临种种问题，但是专家担心，习近平仍然可能会选择为达到自己的政治目的而支付高昂的代价，而这将会给世界经济带来毁灭性的后果。

“即使没有战争，这个国家已经面临一系列经济问题了：严格的防疫政策遏制了经济的发展，房地产市场危机不断恶化，而人口的老龄化进程也在持续加速。与此同时，习近平认为美国通过贸易战对中国的发展进行了恶意阻挠。而摆脱对西方依赖性的尝试，又引发了新的问题。如果和台湾真正开战，中国将会彻底跌入危机的深渊。”

作者Florian Müller指出，如果这一场景成为现实，德国经济将会首当其冲遭到打击。“以汽车制造业为例：2021年的研究数据先是，德国车企制造的汽车当中，四成都是在中国市场销售。……大众汽车的中国业务占到其集团总业务的40%——这样的比例即使在这次台海危机发生之前来看，也是一个无法估量的风险因素。”

即使台海两岸还没有开战，中国目前的困扰已经够多了，文章分析了劳动人口缩减、大学毕业生就业前景不佳、房地产危机和乌克兰战争可能造成出口疲软等方面的问题，随后提出一个命题：“在面临内部困境的时候，威权统治者常常会尝试将矛盾转移到外部冲突上。习近平是否也有可能会这样做呢？”

“他是否会为了自己的政治生存，而将世界经济置之不顾？他是否也会考虑到，如果和台湾开战，很有可能也就意味着和美国正面冲突？相比之下，世界经济的崩溃可能还是最无足轻重的问题了。”

作者接着分析道，其实中国数年前就已经开始为和西方正面冲突的状况做准备了。不管是“中国制造2025”还是“一带一路”倡议，都是为了提高自身的科技实力，同时也保障原材料供应和开辟新的销售市场。

柏林智库墨卡托中国研究中心（Merics）的学者曾林（Max Zenglein）警告道：“不应该低估习近平为了台湾而愿意支付的经济代价。”而德国经济界则有必要现在就开始思考如果台海爆发冲突将会面临怎样的后果。“因为这样一场战争对世界经济造成的打击程度要远远超出乌克兰战争。”

威胁性的军事演习将成为“新常态”？

中国解放军东部战区发言人施毅周三表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务，但同时也强调，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡”。对于持续时间超出原先公布计划的军事演习，《日报》（taz）发表记者Fabian Kretschmer从厦门发回的分析文章指出，这种在过去看来是“特例”的军事演习未来可能会成为一种常态。

“专家们目前一致认为，中国这一系列威胁举动正如‘会叫的狗不咬人’——至少暂时还不会咬人。因为真要入侵台湾，解放军必须要对数十万的部队进行部署，从目前的卫星图片和情报机构掌握的信息来看，中方还没有采取这些举动。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 真的？假的？ 8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



文章接着指出，这些针对佩洛西访台而做出的报复行动以及随之而来的剑拔弩张气氛可能会持续数月甚至数年之久。“通过派遣战斗机或者是发动数字攻击，中国试图制造一种持续的危机感，从心理上消磨台湾武装力量的斗志。”

作者认为，很难说佩洛西此行究竟是引发这些行动的导火索，还是成为了中方迈出这一步的借口。“除了向国际社会发出警示信号之外，中国的军事演习也是为了对自己的民众展示实力。几天以来，解放军演习的视频在社交媒体上广泛传播，也是为了传递一个明确信号：台湾是中华人民共和国无可争议的领土，任何想要动摇这种现状的人，都会感受到这个崛起中的大国的怒火。”

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