 德语媒体：对“去风险”，德国想的太天真 | 媒体看中国 | DW | 01.06.2023

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德语媒体：对“去风险”，德国想的太天真

对中国的“去风险”战略，是近期德语媒体持续关注的话题。《世界报》指出，这一概念不像德国人想的那么简单。《柏林日报》认为，中国高层正在把欧洲作为拉拢的目标。.

一边做生意，一边去风险？

一边做生意，一边去风险？

（德国之声中文网）《世界报》发表署名评论指出，对“去风险”战略，德国目前的态度过于天真，没有意识到全球的力量关系发生了转移。

尤其对于中国，“德国仍然试图在维持经济关系和‘去风险’之间走钢丝。然而，联系到俄罗斯侵乌战争带来的教训以及新的地缘政治格局，我们需要采取更为实际的态度。”作者认为，德国对中国“认识过于乐观，而且与现实挑战脱节”。评论写道：

“联邦总理肖尔茨说，7国集团将努力确保人们得以继续在中国投资、供应链保持运作，同时商品继续在中国销售。然而这样的态度无法给德国带来保护。俄罗斯运用军事武力占领（他人）领土、扩大自身影响、并将油气管道作为施压手段的乌克兰战争，应该成为一个警讯。

经济上的相互交织不能保护一个国家免受政治压力或军事侵略。如果一个国家以吞并领土相威胁，人们就必须严肃对待。中国就在威胁要吞并台湾。而台湾是全球半导体行业最重要的生产基地。当一个国家对德国的盟国——如立陶宛和澳大利亚进行经济施压，那我们就必须意识到，这一手段也随时可能用到我们头上。

以为经济关系不必承受暂时的、严重的干扰就可以实现去风险——德国人的这种想法是不现实的。肖尔茨的说法尽管体现了减少依赖性的愿望，却没有认识到国际大气候。在去风险方面抱着天真心态，可能让德国及其盟国面对政治压力和经济操控更为脆弱。”

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“为了形成更有效的战略，7国集团必须采取主动。全面的去风险意味着对德国与中、俄等国家经济关系重新评估，考虑到他们的地缘政治雄心以及人权纪录。这要求供应链的多样化和减少关键行业的依赖性。
去风险，也需要投资国内的能力，投资创新和开发替代性经济伙伴。此外德国必须优先与倡导民主、人权、法治等共同价值观的志同道合的国家和联盟合作。”

北京在等待欧洲

《柏林日报》刊登分析文章指出，北京高层在重点寻求推进与欧洲的合作，而法国总统马克龙的访华，给北京提供了一个有利的契机：
 
“从北京的地缘政治角度来看，欧洲是21世纪地缘政治的关键结合点。中国很清楚，在欧洲，该国也与美国处在一场战略竞争当中，就像在印太和其他地区的竞争一样。不过北京的当权者是现实主义者。因此我们必须认识到，有关欧洲未来如何确定自己在全球走向的分析，也会在相当程度上影响中国实现其全球战略的空间。”

文章以欧洲的一带一路项目为例，指出欧盟对中国在东南欧的存在十分不爽，并祭出基础设施计划“全球门户”与之竞争。而中国近期则一再强调自己并不谋求成为世界一极，而是寻求和平发展与共赢。文章写道：

“北京的决策者在拖延时间，等待欧盟最终敢于以新的、现实的眼光看待世界，把多极世界的全球性变迁当作一种机遇，这也是为了在未来避免冲突。在此期间，中国将转向其他地区。金砖国家共同体成为了西方的一个替代选项，其吸引力正在不断增加。亚洲、非洲和南美洲新兴国家纷纷提出加入的申请就是一个例证。”

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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