德语媒体:对华策略 对前苏联的缓和政策是上选

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面对中国这个竞争对手，美国应该如何应对？《新苏黎世报》发表的一篇客座评论指出，21世纪的地缘政治分歧越来越似冷战时期，但对手的角色从莫斯科换成了北京。这对西方来说意味着什么？何种策略才是最好的选择？《世界报》则关注到中国的红海囧境。
（德国之声中文网）“前美国国务卿基辛格曾试图通过缓和政策在一系列问题上对前苏联产生影响。他希望将苏联似乎想要的东西，比如获得美国技术，与美国明确想要的东西，比如在越南撤军上提供支持，联系起来。与此同时基辛格也准备好表现出强硬的一面，每当苏联试图扩大其势力范围时，例如在中东或撒哈拉以南地区，美国都会发声。简而言之，正如基辛格自己所说： 缓和意味着，既要威慑又要共存，既要遏制又要努力缓和。”《新苏黎世报》本周五（3月29日）发表的一份评论这样写道，文章接着指出， 如果说这种务实的态度在五十年后仍能引起共鸣，那是因为，华盛顿的决策者们显然对中国得出了类似的结论。拜登总统和他的国家安全团队显然愿意尝试现实版的缓和政策。虽然美国和中国是竞争对手，但核时代和气候变化，人工智能等因素，迫使他们必须共存。”
该文章的作者是历史学家Niall Ferguson，他接着指出，缓和政策当时在美国内部存在争议，上世纪70 年代末，美国鹰派对基辛格的做法感到不满。共和党人普遍抱怨只有苏联方面从中获益。作者认为，考虑到 1969 年美国所面临的困境，彼时的缓和政策是合理的：“美国没有能力打赢越南战争，正遭受通货膨胀之苦，经济停滞不前，社会各领域都处于严重分裂的状态。这种情况下，华盛顿无法对莫斯科采取强硬态度。”
评论认为缓和政策并不意味着，如批评者所称，信任或姑息苏联。而是承认美国的能力有限，通过胡萝卜加大棒的方式降低核战风险，并给美国争取恢复的时间：“这一政策取得了成功。缓和政策使美国得以重整内部秩序，稳定国际局势。经济很快得到了发展，而苏联则无法做到这点，这创造了经济和技术优势，从长远来看，使华盛顿在冷战中取得了胜利。”
这篇客评的标题是《对华政策：对前苏联的政策告诉了我们最佳的战略》（China-Politik: Der Umgang mit der Sowjetunion verrät die beste Strategie），作者写道：“鉴于缓和政策的成功（这一策略仍未得到充分重视），我们不禁要问：能否从中汲取与中国竞争的经验？基辛格本人显然是这样认为的。2019 年，他在北京发表演讲时曾称，美中两国正处于冷战的山脚。2020 年疫情期间，他已经用山顶来形容。去世之前，基辛格2023年曾警告说，若中美发生新冷战，将比第一次冷战更加危险。AI等技术的进步赋予武器更多自主权。基辛格呼吁两个超级大国限制存在的风险，并特别要避免就存在争议的台湾问题上发生潜在灾难性的对峙。”
文章接着指出，与 "缓和 政策1.0 "一样，新的缓和政策并不意味着向中国让步，更不意味着期待中国做出改变：“它将意味着无数次谈判：军备控制（迫切需要）、贸易、技术转让、应对气候变化、人工智能监管和太空准则。”
作者接着提到台湾：“就台湾问题而言，超级大国最好的办法就是重拾基辛格的老说法：同意双方有分歧。然而，必须清楚的是，缓和政策并非万能之药。20世纪70 年代，人们对它寄予了过高的期望，它也被过度频繁使用。作为一种策略，它无疑为美国争取到了时间。然而，这一步棋也可能过于冷血地牺牲了棋盘上看似不那么重要的棋子。”
评论指出，拜登政府没有用缓和政策的说法，而是选择了一个新词“去风险”，作者写道：“新冷战的起点是不同的，部分原因是，超级大国之间的经济相互依存性更强了。然而，在如今的条件下， 20 世纪的策略可能就是现在的最佳选择。”
《中国如何在红海搬石头砸了自己的脚》（Wie sich China im Roten Meer selbst ins Knie schießt）《世界报》本周五发表的一篇文章以此作为标题，文章写道：“通过购买伊朗石油，中国政府间接资助了胡塞武装，而胡塞武装正在严重扰乱国际航运。这是一种得不偿失的做法，因为中国经济依赖于顺畅的供应链。”
作者写道：“伊朗约 90% 的石油买主是中国，其中也包括伊朗伊斯兰革命卫队的精锐部队圣城旅的原油。圣城旅负责德黑兰在海外的军事行动。他们在整个中东地区训练和资助与伊朗有关的政治恐怖组织，包括黎巴嫩的真主党和也门的胡塞武装。一位情报官员告诉政治杂志《Politico》，胡塞武装袭击国际航线，第一个受到影响的国家是中国。这位官员说'我不确定他们是否意识到自己在砍自己坐的树枝'。”
“多年来，中国一直从伊朗被国际孤立的状况中获益，中国公司在购买伊朗原油时享受大折扣。” 作者Matthew Karnitschnig接着写道：“值得注意的是，胡塞武装曾承诺不攻击中国船只。然而，这个礼拜，中国油轮黄浦号遭到了胡塞武装的导弹攻击。这艘在巴拿马注册的中资船只受到轻微损坏。”
文章指出，目前尚不清楚胡塞武装是否知道这艘船的来历。不过，这次袭击证明了，中国通过购买石油间接损害了自身利益。
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