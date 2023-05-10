德语媒体：对华政策 - 强硬但不应傲慢

（德国之声中文网）《明镜》周刊发表评论称，西方国家在对待俄罗斯以及中国的立场上，显得越来越团结和强硬，这本来是件好事，但这种立场中所表现出的居高临下的傲慢，却是不足取的。这篇题为《要强硬，但不要傲慢》的评论写道：

"毫无疑问，七国集团的政治家们对俄罗斯和中国表现出明确的立场，这是一件好事。德国前总理默克尔对上述两国小心翼翼的外交路线虽然出发点是好的，但却直接导致了我们现在的尴尬境地。有鉴于此，改换战略实属必要。

但西方世界的代表们不应忽略的是，认为他们态度傲慢的也大有人在。这其中不仅包括俄罗斯和中国的民众、中俄两国的盟友，甚至西方民众中持这种观点的人也不在少数。认为西方态度傲慢的观点，已经成了一种世界性的固有观念。

当然，也可以认为持这种观点的人，是一些无法容忍合理批评的人。但是，为什么西方不能认真对待这种指责呢？为什么不就此展开认真的讨论呢？毕竟找到西方傲慢的例证，并不是一件难事。

前些日子就有过这样的例子：德国财政部长林德纳在接受《先锋》采访时表示，西方要承担对中国'传播文明的使命'。这听起来很有殖民者自以为是的意味。而给对方留下这种印象本来是西方应当极力避免的。毕竟，德国这样的西方国家曾有过殖民主义的罪恶历史。"

评论指出，西方人当然有权为其民主和法治而感到自豪和自信，但自豪中不应包含傲慢，自信也不应演变成居高临下。评论写道：

"在德国这样的国家，民主和法治制度的建立，并不是因为德国人格外的聪颖，而是在一场专制独裁之后，历尽千辛万苦才学习掌握的。"

上周，德国政府批准了中资入股汉堡港的计划，《资本》杂志发表评论，对联邦政府的决定表示失望。这篇评论写道：

"从现在开始，所谓的汉堡港综合症将会频繁发作。在中国看来，联邦德国是其战略链条中的一枚重要骨牌。北京认为，一旦德国倒下，就会引发其他国家的多米诺效应，美国通过芯片和其他措施切断中国与西方联系的计划就会失败。而中国共产党也很清楚如何来掌控德国：即通过经济胁迫。有鉴于此，德国政府有关汉堡港的决策是在错误时间发出的错误信号。

西方国家以前只是会间歇性地对中国践踏人权的行为表达愤慨，但过去两年当中，中国已经意识到，西方的对华立场正在发生转折性的变化。俄罗斯的侵乌战争使地缘政治的考量重新回到了欧洲政治思维当中，也使欧洲对中国已然产生的经济依赖受到了高度关注。

在大型政治舞台上，中国目前尚不具备充分实力，来推行习近平的意愿。也正因为如此，中共更会热衷于众多入股汉堡港这样的小项目。而我们对胁迫行为的任何低头，都只会带来更多的胁迫。"

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