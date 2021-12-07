德语媒体：对华政策谁拍板？

（德国之声中文网）德国三党联合政府未来的对华政策是统一的吗？柏林出版的《每日镜报》发表评论指出，德国新外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）主张实行“以价值观为导向的外交政策”，既要对话也要展示强硬；但总理肖尔茨的侧重点有所不同，而他才是“老板”。评论写道：

“《经济周刊》（Wirtschaftswoche）报道，即将就任的联邦总理肖尔茨今年10月曾让人传话给中国主席习近平：他希望延续前任的务实路线，并会约束他的联合执政伙伴绿党和自民党。而贝尔伯克几天前在接受《日报》采访的时候，则呼吁禁止进口来自新疆的产品，因为那里的穆斯林少数民族维吾尔人受到残酷的压制。

‘人权政策不是摆给人看的橱窗’，施泰因迈尔（联邦总统，社民党人——译者注）在默克尔政府任外交部长时曾这样说过。现在看来，肖尔茨会继承这个传统。这可能会让他和执政伙伴之间产生矛盾。在联合执政协议中，虽然没有计划要改变对华政策路线，但多处主张德国面对中国时姿态更加自信。

但贝尔伯克也不能太过头，她作为外交部长的决策设计空间是有限的。德国对外政策的关键要素是由总理府定夺的，无论是阿登纳的与西方结盟、勃兰特的东方政策、施密特的北约军备升级，还是科尔的欧盟政策和两德统一，无一不是时任总理的手笔。施罗德就曾把总理和外长的关系形容为‘厨子和跑堂’。”

对华政策可能让德国新总理与执政伙伴产生矛盾

经济惩罚 适得其反

欧盟成员国立陶宛因加强与台湾的关系而惹怒北京，乃至受到中国非正式的贸易封锁，引起了德语媒体的关注。《法兰克福汇报》刊登分析文章写道：

“数日来，中国阻止来自这个波罗的海国家的进口货物入关。立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）周一致信欧盟委员会，称中国此举是‘史无前例’的‘出于政治动机的经济施压’。”

在介绍了事件的背景和中国与立陶宛的关系如何逐步走向恶化后，文章写道：

“中国这种经济上的惩罚措施，已是人们所熟悉的手段，近一段时间，加拿大和澳大利亚尤其身有体会。加拿大是因逮捕华为高管孟晚舟受到惩罚，澳大利亚则是因要求对新冠病毒起源开展独立调查。结果，北京当然没有能让这两个国家做出妥协，而是适得其反：加拿大和澳大利亚国内舆论对中国的看法明显变得更具批判性，堪培拉和渥太华政府的对华政策变得更加尖锐，而中国的杠杆也被证明并不那么有效。即便在澳大利亚，经济损失也属有限。由于对铁矿石的需求升高，双边贸易额甚至还有所增加。葡萄酒、大麦和海鲜产品供货商也找到了其它替代市场。

美国总统的印太事务顾问坎贝尔（Kurt Campbell）不久前说，中国试图用‘经济战’迫使澳大利亚屈服，但未能奏效。不过他推测习近平主席可能还没有接获这个信息，即这种做法的后果‘事与愿违’，‘或许在中国，某些反馈链条的运作还不那么有效。’”

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