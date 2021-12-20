 德语媒体：对华政策的红绿之争 | 媒体看中国 | DW | 22.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：对华政策的红绿之争

德国新政府上台时间虽然还不长，但在外交政策方面，新总理肖尔茨和外长贝尔博克之间的分歧日益明显，在对华政策问题上，这一点表现的尤为明显。

Deutschland | Bundeskanzler Scholz, erste Regierungserklärung im Bundestag

（德国之声中文网）《焦点》杂志发表评论称，德国历届政府中，总理和外长大都能开展良好的团队合作，比如勃兰特和谢尔缓和了联邦德国同苏东阵营的关系，科尔和根舍促成了两德统一等等。但是，三党联合政府中的总理肖尔茨和外长贝尔博克之间，团队合作似乎还无从谈起。这篇题为《总理和外长的分歧日益明显》的评论写道：

"贝尔博克对抵制北京冬奥会的呼吁至少表示理解。她也注意到了有关中国网球女选手彭帅的性侵指控：'如果一名女性提出了这样的指控，那么就应当引起国际社会的关注。'而肖尔茨总理则更赞成法国的立场。法国总统马克龙表示，不应以外交抵制的方式使奥运会'政治化'。肖尔茨则对此应声附和。

新总理肖尔茨希望保持注重出口经济的现有对华关系模式，不推动强硬的人权政策，以免造成两败俱伤的局面。而绿党籍的外交部长贝尔博克则并不这样认为，她在接受左翼报刊《日报》采访时表示，对于中国存在的问题，应当展开开诚布公的讨论。她说：'尽管过去一段时间曾有人持这样的观点，但长远来看，沉默并不是一种外交手段。'她明确表示：'对我来说，价值观外交就是对话和强硬的有机结合，缺一不可。'

Deutschland | G20 Gipfel in Hamburg 2017 | Olaf Scholz empfängt Xi Jinping

《焦点》杂志：肖尔茨希望延续默克尔时代的对华路线。图为2017年时任汉堡市长的肖尔茨会晤习近平夫妇。

她认为，在欧盟市场实施进口限制也是可能的制裁手段：'强制劳动在新疆很普遍，那么禁止来自新疆这类地区的产品进入欧盟，就会对出国大国中国造成极大的麻烦。欧洲共同市场是一个强有力的杠杆，今后我们应进一步发挥它的作用。'"

《焦点》杂志的评论最后写道："断言新政府外交政策出现了严重的裂痕，尚为时过早。但新政府架构中的摩擦和碰撞，却是看得见和摸得着的。德国虽然有了新总理和新外长，但新的团队则尚未形成。"

《奥古斯堡总汇报》也注意到了总理肖尔茨和外长贝尔博克在对华政策问题上的不同表述。该报发表评论称：

"社民党已经明确表示，外交政策要由总理府来制定。的确，即便是比贝尔博克经验丰富的外交部长也无法一人定夺外交政策。但是，肖尔茨也应当制定出明确的外交政策，而且也应当更多地借鉴贝尔博克的主张。

社民党左翼的顾虑自然有其道理，比如德国对俄罗斯等国承担着历史责任，对于美国方面过于强硬的对华政策要保持戒备等等。更何况，我们的社会和民主模式也有其缺点，还需要不断修正。但民主模式是我们最宝贵的财富，同专制政权相比，它具有无比的优越性。

有必要时刻提醒莫斯科和北京的当权者，价值观对我们至关重要，我们不会任由独裁者为所欲为。上任伊始的德国总理应有勇气不断强调这一点。肖尔茨先生，整个世界都在看着您。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

肖尔茨总理希望同中国展开合作与公平竞争

德国新总理肖尔茨在首个政府声明中谈到中国的篇幅不长，但有很强的指向性。他没有使用价值观外交这一词汇，表达愿意同中国进行合作与公平竞争。  

德语媒体：德国的中国难题

九月份的联邦大选中，对华政策曾是重要选战议题之一。反对党批评默克尔政府出于经济利益，对北京一味姑息迁就。  

德国新政府对华政策：老朋友，新调门？

随着德国联邦政府换届，与默克尔时代相比，德国对华关系中可能会有更多批评性声音。欧盟驻华商会负责人表示，新政府会更关注“人权和价值观”，在对华问题上极有可能提高声调，“中国最好允许柏林犯‘错误’”。  

相关内容

16.06.2021 Annalena Baerbock (M), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (r, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik zusammen.

评论：德国对外政策，总理外长必有一场恶斗 20.12.2021

德国年轻的绿党籍女外长贝尔博克刚刚上任就已锋芒毕露，但德国之声记者Jens Thurau 确信，长远来看，贝尔博克所推行的外交政策必将会在执政联盟内部引发诸多争议和矛盾。

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, nehmen an der Sitzung des Bundestags teil. Thema ist die Regierungserklärung des Bundeskanzlers. +++ dpa-Bildfunk +++

肖尔茨总理希望同中国展开合作与公平竞争 17.12.2021

德国新总理肖尔茨在首个政府声明中谈到中国的篇幅不长，但有很强的指向性。他没有使用价值观外交这一词汇，表达愿意同中国进行合作与公平竞争。

Hamburg's Mayor Olaf Scholz (SPD) welcomes China's President Xi Jinping and his wife Peng Liyuan at the airport in Hamburg, Germany, 6 July 2017. The G20 Summit of the heads of government and state takes place on 7 and 8 July 2017 in Hamburg. Photo: Carsten Rehder/dpa

肖尔茨与习近平通话：讨论深化双边关系 21.12.2021

中国国家主席习近平12月21日晚同德国总理肖尔茨通电话。此前曾有德媒报道称，肖尔茨在就任德国总理前就曾与北京通过气。在肖尔茨就任时，中国领导人也第一时间表示祝贺。