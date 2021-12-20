德语媒体：对华政策的红绿之争

（德国之声中文网）《焦点》杂志发表评论称，德国历届政府中，总理和外长大都能开展良好的团队合作，比如勃兰特和谢尔缓和了联邦德国同苏东阵营的关系，科尔和根舍促成了两德统一等等。但是，三党联合政府中的总理肖尔茨和外长贝尔博克之间，团队合作似乎还无从谈起。这篇题为《总理和外长的分歧日益明显》的评论写道：

"贝尔博克对抵制北京冬奥会的呼吁至少表示理解。她也注意到了有关中国网球女选手彭帅的性侵指控：'如果一名女性提出了这样的指控，那么就应当引起国际社会的关注。'而肖尔茨总理则更赞成法国的立场。法国总统马克龙表示，不应以外交抵制的方式使奥运会'政治化'。肖尔茨则对此应声附和。

新总理肖尔茨希望保持注重出口经济的现有对华关系模式，不推动强硬的人权政策，以免造成两败俱伤的局面。而绿党籍的外交部长贝尔博克则并不这样认为，她在接受左翼报刊《日报》采访时表示，对于中国存在的问题，应当展开开诚布公的讨论。她说：'尽管过去一段时间曾有人持这样的观点，但长远来看，沉默并不是一种外交手段。'她明确表示：'对我来说，价值观外交就是对话和强硬的有机结合，缺一不可。'

她认为，在欧盟市场实施进口限制也是可能的制裁手段：'强制劳动在新疆很普遍，那么禁止来自新疆这类地区的产品进入欧盟，就会对出国大国中国造成极大的麻烦。欧洲共同市场是一个强有力的杠杆，今后我们应进一步发挥它的作用。'"

《焦点》杂志的评论最后写道："断言新政府外交政策出现了严重的裂痕，尚为时过早。但新政府架构中的摩擦和碰撞，却是看得见和摸得着的。德国虽然有了新总理和新外长，但新的团队则尚未形成。"

《奥古斯堡总汇报》也注意到了总理肖尔茨和外长贝尔博克在对华政策问题上的不同表述。该报发表评论称：

"社民党已经明确表示，外交政策要由总理府来制定。的确，即便是比贝尔博克经验丰富的外交部长也无法一人定夺外交政策。但是，肖尔茨也应当制定出明确的外交政策，而且也应当更多地借鉴贝尔博克的主张。

社民党左翼的顾虑自然有其道理，比如德国对俄罗斯等国承担着历史责任，对于美国方面过于强硬的对华政策要保持戒备等等。更何况，我们的社会和民主模式也有其缺点，还需要不断修正。但民主模式是我们最宝贵的财富，同专制政权相比，它具有无比的优越性。

有必要时刻提醒莫斯科和北京的当权者，价值观对我们至关重要，我们不会任由独裁者为所欲为。上任伊始的德国总理应有勇气不断强调这一点。肖尔茨先生，整个世界都在看着您。"

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