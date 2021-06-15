 德语媒体：对华政策上，欧美难以取得共识 | 媒体看中国 | DW | 22.06.2021

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德语媒体：对华政策上，欧美难以取得共识

拜登的欧洲之行被普遍解读为欧美关系的全面恢复，但是在如何应对中国的问题上，欧美之间显然还存在着意见分歧。

Weltspiegel 16.06.2021 | Joe Biden und Ursula von der Leyen

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，拜登就任总统后，“维持了七十年之久的欧美婚姻暂时没有了离婚的危险，但激情也已不复存在。双方都深知对方的重要性，但由来已久的利益冲突也会继续存在。这篇题为《拜登也信奉美国优先论》的评论写道：


“无论怎么看待中国，美国都还是处于权力架构的顶端。德国则总是过分地自甘示弱。华盛顿追求全球利益，而德国则注重地区利益。关键时刻，美国会不惜在全球任何地方动用武力，而德国甚至不具备实行自卫的能力，向其他地方出兵就更无从谈起了。

柏林政府一项视战略行为为洪水猛兽，同伦敦和巴黎不同，柏林政府更是视自身以及欧盟为一股民事和和平力量。这也将是今后三年拜登执政期间，双方之间仍将继续存在的鸿沟。

同特朗普一样，拜登也希望将欧洲人绑上同中国开展世纪对决的战车。英法两国已经向南中国海派出了大型战舰，而德国并没有远洋舰队，只有六艘潜艇，数量上同小国以色列相当。有鉴于此，柏林会同华盛顿一道，抗衡中国的技术攻势，但不会参与针对中国的战略布局。

原则上讲，德国不会轻易就被招募成盟友。德国在对华关系问题上，经济利益的考量占据着主导地位。1900年，威廉二世治下的德国曾对中国发起过军事干预，当时的中国并无还手之力，而今天的中国正在迅速发展成军事强国。拜登会继续向柏林施压，而柏林则会采取迂回路线。”

US-Flugzeugträger USS Carl Vinson auf Südchinesischem Meer

美国军舰频繁出现在南中国海域，宣示捍卫“航海自由”的决心。（资料图）

评论作者Josef Joffe认为，“美国优先”的路线并非特朗普首创，无论是当年的奥巴马，还是现在的拜登总统，都会将美国利益置于首位。但在中国迅猛崛起的大背景下，美国自顾自的发展趋势显然是不足取的。评论接着写道：

“德国慢慢地意识到，美国为欧洲撑起保护伞的那个美好年代已经成为了过去。而要等到欧盟和英国具备独当一面的能力，还需要很长的时间。在此之前，应当充分利用后特朗普时代提供的机遇，去努力修复欧美婚姻。

失去了美国，欧洲还能有什么作为？ 而美国又何处去寻找可以替代欧洲的天然盟友？ 欧美联合起来，就可以拥有八亿受过良好教育的公民、280万士兵以及全球经济总产值的一半。我们甚至还省却了学习中文的苦恼，可以将英语作为工作语言，毕竟相互了解的基础是相互理解。”

继内蒙古和青海之后，有报道称，上周日四川省有关当局也下令关闭了当地的比特币“矿场”。此举显示，中国政府正在进一步收紧对虚拟货币市场的管控。《法兰克福汇报》报道称：

“中国政府出台针对比特币的强硬措施，可能是担心不受央行控制的资金流动会引发中国金融市场的动荡。

分析师们认为，中国政府非常惧怕这种国家无法监控的非法资金流动不断扩大规模。除此之外，中国正在研发本国央行监控之下的虚拟货币。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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