 德语媒体：对华政策上欧洲艰难寻找战略自主 | 媒体看中国 | DW | 16.03.2023

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德语媒体：对华政策上欧洲艰难寻找战略自主

《柏林日报》指出，发生在欧洲土地上的俄乌战争应该有人斡旋实现停火，而中国对此有一个"好计划"，应当认真对待。《新苏黎世报》认为，尚未成熟的欧洲对华新政，应该踩出一条独立于美国的战略自主道路。

二十国集团外长峰会期间德中外长场外互动

二十国集团外长峰会期间德中外长场外互动

（德国之声中文网）《柏林日报》发表国际关系问题专家的长篇评论，指出在乌克兰停火事宜上，"中国有一个好计划，我们应该认真看待它"。文章认为，谈判是否有成功的希望，要看条件是否具备。首先，"对调停者，双方都必须有足够的信赖，按照常理，他不应属于任何一方的阵营。德国政府已不具备这个条件，因为它向乌克兰输送了大量武器、人道援助以及资金，并参与制裁俄罗斯"，在调停之前先谴责俄罗斯的侵略暴行，这个人最好呆在家里罢了，不必费神开启调停程序。按照这个逻辑，肖尔茨、苏纳克、拜登、马克龙已统统出局，而南非政府抛出的一个倡议，居然没有人关注到。

"中国政府的立场文件刻意没有叫做和平计划，但到处都被作为和平计划看待，且遭到批评，这其实是好兆头，矛盾只是表面。因为在这场冲突中只有一方满意的计划，对方则完全不可能接受。而中国的这个文件却活动于两极之间：它包含了双方都想要的蜜糖，同时也有对双方而言的酸醋。"

"立场文件要求所有国家的主权、独立和领土完整必须得到尊重，任何国家不得动用核武以及生化武器，也不得以此相威胁 -- 这是打脸俄罗斯，因为莫斯科政府不断发出使用核武器的威胁，侵犯乌克兰的领土完整，而乌克兰却从未对俄罗斯提出领土要求。中国的外交家也为乌克兰（也包括北约）准备好了苦药：一个地区的安全不能通过扩大和加强军事阵营来实现。而每个国家的安全利益都应得到关切的呼吁，则是俄乌冲突双方都可以拿来为自己的目标服务，只是这条同俄罗斯外长拉夫罗夫的一贯表述非常相似。他得到的蜜糖是文件谴责单边制裁，中国批评单边制裁不能解决问题，相反制造新的问题。"

文章写道，"这一胡萝卜加大棒的混合物过去几周来不断遭致批评。俄罗斯的宣传机器把对其有利的内容大加渲染（其余部分则闭口不谈），西方政客则大批自己不喜欢的内容。这样看，没有人真正满意。但这正意味着，这份文件是谈判的良好基础，非常可能基辅和莫斯科都是这样认为。"

  • Bilderchronik des Krieges in der Ukraine | Friedhof in Butscha

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    死伤严重

    联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

  • Polen Ankunft Geflüchtete aus Ukraine

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    流离失所

    自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

  • USA | Rüstung | M777 Haubitzen

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    高额武器援助

    自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

  • Ukraine Bewohner kehren nach Bucha zurück

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    乌克兰的损失

    根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

  • Zahlungsdienstleister SWIFT

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    俄罗斯的损失

    这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

  • Deutschland | Gas Pipeline Nord Stream 1

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    资源短缺

    入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

  • Großbirtannien | Felixstowe-Docks in Suffolk

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    经济前景不明朗

    国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。


欧洲应走出独立自主的道路

《新苏黎世报》就欧洲正在探寻对华政策发表评论指出，这或许是走向独立于美国的战略自主的第一步。"美中之间的敌意不可避免。中国是一个崛起大国，并计划重塑世界秩序。美国一直在这样做，在1989年冷战结束后的30年里，无人挑战它的地位，老大的地位绝不能拱手让给别人。"文章问道，欧洲在其中应该怎样定位？

美中之争的一个结果便是，"美国提出极限要求，在技术上孤立中国，在经济上与之脱钩。但冯德莱恩则更喜欢使用另一个概念'去风险'（de-risking），而不是经济脱钩。这一区别可能将指向一条独立自主的欧洲之路。"

文章认为，不能生活在一个不独立、被要挟的世界里，"这可能意味着，德国的5G网建设最终不得不放弃具有风险的华为技术；荷兰现在就在因为不能将先进的制芯工具出口给中国而付出代价。荷兰屈服于美国的压力是正确的，因为相关技术也被用于军事目的。然而，生产电池、新能源科技以及生产药品等领域都应该减少和避免对中国的依赖。"

"然而，欧洲的对台湾政策不应该被美国劫持。高阶政客访台以示挑衅，或者允许台湾在欧洲国家的首都设立类似于外交代表处的机构，都于事无补，有害无利。比如立陶宛，出于内政原因将台湾作为独立国家对待，这同欧洲的利益构成矛盾。而当中国以制裁进行反制时，则指望欧盟去火中取栗。一个中国政策，加上要求北京绝对放弃对台湾使用武力，应该仍然是欧盟的大计方针。"

佩洛西或访台 两岸民众怎么看？

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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