 德语媒体：对华战略如何才能更明智？ | 媒体看中国 | DW | 14.01.2023

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德语媒体：对华战略如何才能更明智？

正在酝酿中的德国新对华战略，持续引发德语报刊的关注。《弗兰肯邮报》指出，一方面，欧洲需要跨文化交际的同理心，另一方面也需要强硬。《经济周刊》则认为，欧洲应该先做好自己的功课，而不是总想着限制别人。

欧洲需要怎样的对华战略

欧洲需要怎样的对华战略?

（德国之声中文网）德国《弗兰肯邮报》以"和中国打交道宛如走钢丝"为题，刊发评论指出，中国政府正在为本国企业提供慷慨的补贴，德国企业当然会抱怨因此受到不公平待遇。作者认为，德国必须拿出一套聪明的战略来应对中国的做法。 

"德国经济界抨击中国政府大肆为本国企业提供补贴，这是非常容易理解的。德企对中国政府肆意干预、知识产权保护不力的批评也是合理的。不过，假如我们从中共的视角来分析，就会发现北京的策略十分聪明：暂时不让正在崛起的本国企业赤裸裸地暴露在全球市场的阴晴不定、不加拘束的环境中。种种迹象表明，北京的战略制订者从历史中吸取了一些经验，因为即便像日本、韩国、台湾这样的高度发达国家，也曾有过政府强力干预经济的时代，从而为本国产业的建立巩固保驾护航；政府将某些特别领域宣布为'优先领域'，为本国初创企业提供慷慨补贴，同时还限制相关产品的进口。" 

"所以对于西方而言，和中国打交道依然会像是走钢丝。作为欧洲人，我们需要一套深思熟虑的一致战略：一方面，我们需要跨文化交际的同理心，另一方面也需要一定程度的强硬。" 

在面对中国的不公正贸易手段时，欧洲能采取怎样的策略？ 

在面对中国的不公正贸易手段时，欧洲能采取怎样的策略？ 

杜塞尔多夫出版的《经济周刊》以"欧洲需要更具进攻性的对华战略"为题，刊发由曾担任默克尔总理顾问的经济学教授Lars-Hendrik Röller以及经济学者 Jakub Kałuzny联合撰写的客席评论。作者认为，在面对中国的不公正贸易手段时，欧洲人与其采用限制进口、限制投资等可能遭致报复的防御性手段，不如采取更加积极有为的姿态。 

"欧洲应该更加重视具有进攻性的产业政策，从而发挥欧洲的优势。首先，欧盟需要积极有为的贸易政策，与印度等国签署谈判了许多年的重要自贸协定。欧盟与拉美国家的自贸协定已经在2019年完成谈判，这份文件也应当尽快批准生效，这样欧洲就能成为全球最大的自由贸易区的一员，涉及7.7亿人口。而且，这样的自贸协定也能促进欧洲的贸易多样化，其贸易伙伴都与欧洲有着相似价值观。与非洲的自贸协定也能带来不少机遇，尤其是在气候保护领域。" 

除了与各国签署自贸协定，作者还建议欧洲加大对关键科技领域的扶持力度，促进电池、半导体、氢能源等未来技术的发展。此外，欧洲本土的基建投资额也必须尽快提升，从而抵消能源价格上涨的不利影响，避免企业迁出欧洲。 

"总而言之，欧洲应该先做好自己的功课，而不是总想着限制别人。最好的对华战略应该是经济上做强欧洲，让欧洲的经济更具进攻性。而且，还有一个理由也能说明防御性手段难以实现目标：它会导致其他发展中国家被拒之门外。这也意味着全球人口的大多数都被阻隔、被抛弃。可是，要想实现气候保护等全球性目标，发展中国家的参与十分重要。" 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。 

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