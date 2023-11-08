德语媒体：对华强硬是值得的

中国党和国家领导人习近平在会晤来访的澳大利亚总理阿尔巴尼斯时表示："中澳两国没有历史恩怨纠葛，没有根本利益冲突。"就好像过去六年来，北京对堪培拉的经济制裁和言辞恐吓从来没有发生过一样，那又是什么令中澳两国"重归于好"的呢？
（德国之声中文网）《商报》发表评论称，澳大利亚外交战略的成功可以简单概括如下：坚持原则，说话负责，不惧威胁，求同存异。这篇题为《中国读得懂强硬》的评论写道：
"明确自己的利益所在，但绝不会因自身的依赖性而沦为对方的人质，更不会因虚荣心而妄自菲薄。不搞民粹主义，而是为了增加相互理解而寻求诚恳的对话。现在的成功证明了澳大利亚外交战略的正确性。堪培拉政府向世人展示，面对强大对手的恫吓，作为一个经济实力相对较弱的国家，澳大利亚进行了回击，并在双边关系多年紧张停滞之后，重新开始了同中国的对话。在同我们极具挑战性的对手和伙伴-中华人民共和国打交道时，澳大利亚的成功经验似乎值得我们学习。
澳大利亚总理阿尔巴尼斯本周同中国国家主席习近平的会晤，为我们评估澳大利亚外交战略提供了契机。过去六年来，澳中两国相当敌对。而双边关系现在所出现的令人惊奇的转变，一方面要归功于澳大利亚最新的对华政策，另一方面也是因为，中国越来越意识到，同重要贸易伙伴保持良好关系拥有不容低估的价值。"
评论指出，中国领导层改变立场的原因之一，是日渐低迷的国民经济，因此中国不仅仅在改善同澳大利亚的关系，也在努力向美国和欧洲示好。
"而欧洲呢？欧盟外交政策负责人博雷尔（Josep Borrell）对中国的严厉措辞或许恰逢其时。他在欧盟大使会议上说，欧盟绝不是贸易保护主义者的联盟，但对自身的保护也许是有必要的。具体而言，博雷尔此番言论指的是欧盟对中国电动汽车征收惩罚性关税的威胁。比亚迪等中国电动汽车制造商正在努力进军并立足欧洲市场。但是，在采取强硬立场的同时，欧盟也应表现出开展务实对话的意愿。
预计于 12 月举行的峰会上，欧中双方将有机会开展这样的对话。然而，欧洲人届时能否发出共同的声音，则还有待进一步观察。为了追求自身利益，欧尔班治下的匈牙利一向我行我素，早已同布鲁塞尔分道扬镳。紧要关头，这会弱化欧盟的共同立场，而对此中国更是心知肚明。有鉴于此，在当前这个艰难时期，立场鲜明的澳大利亚尤其应成为学习的榜样。"
中国拥有全球最严格的网络监控系统，但反犹言论却在这里畅通无阻。《每日新闻》发自北京的报道指出：
"在中国，长期以来，一直存在着散布极广的反犹偏见。但是，像今天这样毫不掩饰地表达对犹太人的仇恨，却是以哈冲突爆发之后才出现的新现象。中国党和政府宣称他们在中东冲突中严守中立，但极为明显的事实却是，中国共产党总是在不厌其烦地批评以色列，比如作为对哈马斯恐怖袭击的回应，以色列对加沙地带实施的猛烈空袭。官方媒体里，对巴勒斯坦平民遭受的苦难进行着详尽的报道，而以色列则被塑造成侵略者。以至于大多数中国人根本无从了解中东争端的复杂性和矛盾所在。
迄今为止，极端伊斯兰组织哈马斯对以色列发动的恐怖袭击，中国的党和政府从未称其为恐怖主义行径并予以明确谴责，当然也没有称哈马斯为恐怖主义组织。"
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