德语媒体：对华强硬是值得的

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，澳大利亚外交战略的成功可以简单概括如下：坚持原则，说话负责，不惧威胁，求同存异。这篇题为《中国读得懂强硬》的评论写道：

"明确自己的利益所在，但绝不会因自身的依赖性而沦为对方的人质，更不会因虚荣心而妄自菲薄。不搞民粹主义，而是为了增加相互理解而寻求诚恳的对话。现在的成功证明了澳大利亚外交战略的正确性。堪培拉政府向世人展示，面对强大对手的恫吓，作为一个经济实力相对较弱的国家，澳大利亚进行了回击，并在双边关系多年紧张停滞之后，重新开始了同中国的对话。在同我们极具挑战性的对手和伙伴-中华人民共和国打交道时，澳大利亚的成功经验似乎值得我们学习。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯本周同中国国家主席习近平的会晤，为我们评估澳大利亚外交战略提供了契机。过去六年来，澳中两国相当敌对。而双边关系现在所出现的令人惊奇的转变，一方面要归功于澳大利亚最新的对华政策，另一方面也是因为，中国越来越意识到，同重要贸易伙伴保持良好关系拥有不容低估的价值。"

评论指出，中国领导层改变立场的原因之一，是日渐低迷的国民经济，因此中国不仅仅在改善同澳大利亚的关系，也在努力向美国和欧洲示好。

"而欧洲呢？欧盟外交政策负责人博雷尔（Josep Borrell）对中国的严厉措辞或许恰逢其时。他在欧盟大使会议上说，欧盟绝不是贸易保护主义者的联盟，但对自身的保护也许是有必要的。具体而言，博雷尔此番言论指的是欧盟对中国电动汽车征收惩罚性关税的威胁。比亚迪等中国电动汽车制造商正在努力进军并立足欧洲市场。但是，在采取强硬立场的同时，欧盟也应表现出开展务实对话的意愿。

预计于 12 月举行的峰会上，欧中双方将有机会开展这样的对话。然而，欧洲人届时能否发出共同的声音，则还有待进一步观察。为了追求自身利益，欧尔班治下的匈牙利一向我行我素，早已同布鲁塞尔分道扬镳。紧要关头，这会弱化欧盟的共同立场，而对此中国更是心知肚明。有鉴于此，在当前这个艰难时期，立场鲜明的澳大利亚尤其应成为学习的榜样。"

中国拥有全球最严格的网络监控系统，但反犹言论却在这里畅通无阻。《每日新闻》发自北京的报道指出：

"在中国，长期以来，一直存在着散布极广的反犹偏见。但是，像今天这样毫不掩饰地表达对犹太人的仇恨，却是以哈冲突爆发之后才出现的新现象。中国党和政府宣称他们在中东冲突中严守中立，但极为明显的事实却是，中国共产党总是在不厌其烦地批评以色列，比如作为对哈马斯恐怖袭击的回应，以色列对加沙地带实施的猛烈空袭。官方媒体里，对巴勒斯坦平民遭受的苦难进行着详尽的报道，而以色列则被塑造成侵略者。以至于大多数中国人根本无从了解中东争端的复杂性和矛盾所在。

迄今为止，极端伊斯兰组织哈马斯对以色列发动的恐怖袭击，中国的党和政府从未称其为恐怖主义行径并予以明确谴责，当然也没有称哈马斯为恐怖主义组织。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究