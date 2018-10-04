 德语媒体:对中国说不?对贸易保护主义说不! | 媒体看中国 | DW | 13.10.2018

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德语媒体:对中国说不?对贸易保护主义说不!

欧盟正在德国、法国、意大利等推动下出台针对中资企业的外资收购审核机制。这种规定是否有利于欧洲的经济？经济智库“瑞士未来”对此说不。周六的德语报刊纷纷就此刊发了评论。

Schweiz China Syngenta Schriftzug Symbolbild (Reuters/A. Wiegmann)

2016年，中国化工集团收购了瑞士农业科技企业先正达

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今年夏天，由于德国政府的介入，中国国家电网入股一家德国电网企业的投资计划二度失败。中国驻德大使在接受德国媒体采访时提出这样的问题：中国的电网市场已向外资开放，为什么中资仅收购少数股份就遭拒？ (13.09.2018)

鉴于联邦政府收紧公司收购规则，德国工业界担心此举将令投资商却步。近年来，不少中资企业将并购的目光瞄准了德国关键领域，引起政府的警惕。 (04.09.2018)

德国联邦经济部有意进一步收紧针对外资在德收购的审核。一些智库专家称，正在酝酿的新法规毫无疑问就是针对中国。 (08.08.2018)

对于来自中国的投资者来说，德国的投资环境变得更困难。目前，德国政府准备推出新的法规政策，限制境外企业在德国敏感行业的收并购行为。这是否说明德国对中国投资者已经开始关上大门呢？ (07.08.2018)

(德国之声中文网) 周六出版的《新苏黎世报》以"中国人只需要来就行"为题，刊发评论指出，当今世界，要求对外资进行收购审核的呼声越来越高。但是瑞士可不需要对中国人搞审核，只需要适当的质疑精神即可。

"让人担心的那个幽灵就是中国，中资企业似乎在西方肆意收购，不少人认为，这会危害国家安全。而只要投资者来自发达国家，大家又似乎能毫无顾虑地接受投资。一旦钱来自中国等新兴国家，恐惧感就油然而生，担心本国遭到渗透，担心陷入对敌对势力的依赖之中。"

"瑞士拥有开放式的经济，而且迄今也从国际化中获益不少。瑞士是否应该也顺从贸易保护主义的浪潮呢？毕竟，在瑞士，中国也往往被认为是威胁，谁认为瑞士也应该对巨大的中国保持开放，谁就会被认为是天真的自由派。而现在，'瑞士未来'智库以'投资审核：不请自来的保护措施'发布了研究报告，支持了'天真自由派'的论据，指出投资审核、阻止资金流动等措施百害而无一利。"

文章在介绍了研究报告内容后接着指出，来自中国等新兴经济体的投资，也确实给瑞士带来了一些负面影响。"海航集团、收购了先正达的中国化工集团等企业，绝非透明的企业。这样的投资者是否会一直给本地企业带来好处，是值得怀疑的。被收购的瑞士企业将会面临风险，他们可能会成为不稳定国家的黑箱操作的一部分。但是，这风险应该由被收购企业的管理层自己去评估，我们不需要专门为此搞一个政府机构。"

Der Nationalrat in Bern (picture-alliance/dpa/P. Mosimann)

瑞士议会已经有两项要求引入投资审核机制的动议。但是政府方面建议议员们否决动议。

同样是苏黎世出版的《金融经济报》以"警惕贸易保护主义"为题，刊发评论认为，对于开放的瑞士而言，外商直接投资有着非常重要的作用；一旦搞了投资审核，就会伤害瑞士的经济地位。

文章首先注意到，瑞士议会中目前已经有两项要求引入外资审核机制的动议。而根据智库"瑞士未来"最新发布的研究报告，瑞士的外资只有3%来自中国，其余大部分都来自西方国家。作者引述报告指出，投资审核机制会导致高昂的开支，催生官僚主义；同时，外国投资者则会被吓跑。

"这会是对市场的粗暴干涉，将会扭曲竞争。而且，我们不应忘记，瑞士企业在国外也是重要的投资者，也是在不断地收购外国企业。瑞士企业需要的正是尽可能开放的市场环境以及高效的行政手续。官僚化的行政门槛则会起到阻碍作用。其他国家引入这种审核机制，并不能说明在瑞士也应该这么干。恰恰相反：没有审核机制，正是瑞士经济的一项低调的重要竞争优势。"

"投资审核会扭曲市场竞争，它是一种干预性的贸易保护主义手段，还会让人盲目相信贸易保护主义具有经济上的可行性。但愿瑞士议会能够最终否决掉那两项动议。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

NZZ: Die Chinesen sollen nur kommen

新苏黎世报

FuW: Achtung, Protektionismus

金融经济报

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