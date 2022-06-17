德语媒体：对中国的误解

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》周五（6月18日）发表评论文章"我们对中国的误解--中国比我们想象的自由（Wo wir China missverstehen - das Land ist freier, als wir meinen）"。作者Katrin Büchenbacher反驳了有关今日中国的五个"谬论"，并阐明了自己的观点：习近平不是新毛泽东；中国是一个社会主义国家；中国仍是一个发展中国家；"以贸易促改变"还是起了作用；冷战对于中国而言从未结束。

文章作者认为，虽然习近平和毛泽东有相似的地方，但是他们的一大不同是巩固权力的方式："在习近平的政治运动中，他依靠的是纪律、高科技和律法主义，而非混乱。他利用反腐运动和法律来摆脱其反感的对手--毛泽东则故意利用群众释放的暴力。毛泽东是一个反资本主义者，利用阶级斗争来保障其统治。习近平却对社会阶层斗争不感兴趣。"

此外，作者接着写道："他（习近平）知道，经济增长和保持繁荣对党的合法性有多重要。如今的人们拥有影响深远的个人自由。他们可以和意中人结婚，最多可以有三个孩子，不用克制消费欲望。"

文章还介绍："习近平领导的共产党不是一个代表农民的政党，而是一个巧妙地聚合了领先的企业家和学者的精英俱乐部。大学没有像毛泽东时期那样被关闭；相反，教育、研究和创新在习近平治下蓬勃发展，因为他知道新科技对国家和军队的未来以及变本加厉的监控党国的重要性。"

"中国特色社会主义"

《新苏黎世报》的这名记者认同"中国特色社会主义"这一说法，在她看来，中国从政经结构而言是社会主义国家，但是却没有追寻所有社会主义意识形态的目标。

文章继续指出："该一党制具有深刻的列宁主义色彩：一个掌控一切、渗透到所有社会机构的政党是国家、军队、警察和法院的唯一统治者。该党任命自己的领导人，利用镇压、监视和审查制度来确保其统治。"

作者举例称："从习近平的'清零'政策或'共同富裕'运动中不难看出，企业自由的钟摆可以回摆得多快。自去年以来，中国政府一直在这一口号下限制企业的行动自由，尤其是在技术和教育领域。政府甚至可以拆分私企，任命新的董事会成员，阻止企业上市。"

"以贸易促改变"起了作用？

Katrin Büchenbacher还认为中国仍是一个发展中国家，其中一点原因来自中国官方公布的数据：中国有六亿人每月收入低于1000元。此外，在她眼中，"以贸易促改变"并不是完全失败的。就此，这名作者提及斯坦福大学副教授潘婕(Jennifer Pan)和政治学助理教授徐轶青共同撰写的一项研究报告。该研究显示，中国人通过教育、贸易、文化、旅行与外国的互动越多，他们就越自由，越对市场友好。

《新苏黎世报》的作者坦言："诚然，中国的政治制度几乎没有改变，但现代化和与国际融合至少使中国人变得更加开放。（斯坦福）研究报告的作者谈到了中国存在有着自由主义思想的沉默大多数。民众的这种潜在抵抗为党国的政策设置了限制。例如，如果大多数中国人都反对战争，那么习近平就不可能在不付出重大代价的情况下轻易兑现其对印度、台湾或南海的军事威胁。"

"中国军事的里程碑"

《法兰克福汇报》周五将目光投向当天下水的中国第三艘航母"福建舰"，发表文章"中国军事的里程碑（Ein Meilenstein für Chinas Militär）"。

作者Friederike Böge注意到中国官媒公开的相关影像资料中再次出现了习近平的目标：到2035年中国海军将成为全球型海军。作者分析："这个口号的背后是打算将中国的军事力量扩张到更遥远的海洋地区，并在发生冲突时挑战美国在印度-太平洋地区的军事主导地位。"这名记者也观察到中国社媒有关航母下水的消息下充满了爱国主义情绪。

《法兰克福汇报》的文章继续写道："福建舰是中国迅速增长的军事力量和国防工业实力的一个标志。它配备了一个电磁弹射装置，帮助飞机起降。美国五角大楼向国会提交的关于中国军队的最新报告显示，配备电磁弹射装置意味着中国新航母可以搭载'更多的战斗机、预警机，并进行更快的空中作业，从而增加航载机的航程和效力'。而此前两艘较小的中国航母上使用的仍是类似于跳台滑雪的滑跃式飞机起降方式。"

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