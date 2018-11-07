德语媒体：对中国的真正较量

(德国之声中文网) 就德国外长马斯(Heiko Maas)访华，周二出版的《新奥斯纳布吕克报》以"中国的借口不再管用"为题刊发评论，赞扬了马斯要求将中国纳入今后核裁军条约的言论，但同时也对这种批评所能产生的实际效果表示怀疑。

"北京威权政府在全球范围内进行经济扩张以及军事扩张，因此，要求中国承担更多的义务，就是顺理成章的事。中国政府代表很乐意以'军备落后、需要追赶'为借口来回应其他国家，但是这个借口现在越来越不管用了。中国不再是国际政治中无足轻重的国家，而是一个具有影响力的大国，但是中国政府则试图隐藏这一事实。中国的既定战略就是在中期内成为军事、经济、科技领先的国家。"

"面对这种情形，西方政要在向中国表示友善的同时，也会试图以朋友的口吻讲出明确的言辞，这也是顺利成章的。但是，蜻蜓点水般地提及个别问题，几乎无法实现目标，这至多只会让北京耸耸肩。"

"如今，我们前所未有地需要一套全欧洲统一的对华政策。欧洲人必须弄清楚自己究竟愿意付出怎样的代价、实现怎样的目标。中国人倒是很清楚自己的国家应该往何处发展，这让他们变得强大。而频频产生分歧的欧洲人，距离这样的目标还非常遥远。"

奥地利《萨尔茨堡消息报》则将视线投向了中美之间的较量。题为"美国对中国 - 衰落者与崛起者的较量"之评论指出，特朗普总统现在正同时开启三场对华博弈，分别为贸易战、迫使中国遵守现存国际规则、地缘政治角力。文章呼吁，千万不要被眼前的贸易战蒙蔽而忽视了真正的较量。

"在贸易战中，特朗普最近向中国发出了对话的信号，这很有可能是因为美国无法赢得贸易战之迹象越发明显。中国的出口外贸总额高达2万亿美元，因此美国对2000亿美元中国商品加征关税的措施，北京能够相对长期地承受。"

"在地缘政治层面上遏制乃至压制中国，也同样会非常困难。中国早已不再是跨国企业开设的世界工厂。在许多领域，中国现在成为了货真价实的高科技输出国。"

"在人工智能领域，中国正在大步赶上美国。大量的资源被投入到人工智能的研发、基建、市场整合等工作中。该领域所有的中国领军企业都被囊括到这一战略中，甚至还包括了一些外国企业，比如投资了10亿美元的苹果。中国人工智能的发展因此非常迅猛。西南省份贵州2015年成为了'大数据特区'，当地2017年数字化产业的增长率高达40%，初创企业多达8500家。大数据是研发人工智能的原料，如果中国成功崛起为'人工智能世界强国'，全球地缘政治、经济、军事版图都将发生深刻的改变。对于美国、甚至欧洲而言，当前最紧迫的问题可不是贸易战，而是加紧在科技方面的投入。"

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