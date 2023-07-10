德语媒体：对中国的幻觉

（德国之声中文网）《商报》评论写道："认为美国和中国短期内将解决其最大的冲突，是一种幻觉。两国竞争世界最大经济强国的头号交椅，其它一切几乎都服务于这一目标。"

评论写道："在与中国划清界限方面，拜登与其前任特朗普一样毫不妥协。2024年无论是谁在总统选举后入主白宫，都会继续该路线。"

评论写道："中国国家领导层以威胁进攻台湾或者逮捕在华美企的中国员工进行挑衅。相互之间的不信任留下痕迹：一些问卷显示，美国人对中国的印象如同冷战时期对苏联那样消极。"

"尽管华盛顿和北京都不想冒世界经济下滑、朝鲜威胁增加或者印太军事紧张升级的风险，也因此今年可能会出现拜登与习近平的峰会，但日前美国国务院甚至因'不合法拘捕的风险'对中国发出旅行警告。即便两巨头永远不会完全脱钩，战略和跨文化疏远仍在急速加剧。"

评论写道，对世界其它国家来说，每次握手都是好消息，但期待长期稳定的伙伴关系目前是不现实的。

芬兰镍矿：欧洲电动车的新希望？

欧盟"关键原材料法案"须得到加强

同样要避免幻想的，还有德国对中国原材料依赖的问题。《中黑森报》的评论写道："欧洲不应对中国的权力政治目标存有幻想，而是要确保自身的利益。欧盟'关键原材料法案'是犹豫迈出的第一步。该法案旨在确保原材料供应并减少依赖度。迄今为止，该法案更多是一种政治意向声明，必须不失紧迫性地为其注入生命。德国必须与欧洲一道对中国的主导性战略作出反应。"

在德香港活动人士邝颂晴

取消遣送机制、制裁责任个人

《世界报》发表在德国的香港活动人士邝颂晴的客座评论，认为，在香港当局悬赏通缉八名海外活动人士的情况下，德国必须采取行动。

评论写道："我们的自由和安全受到前所未有程度的威胁，这对活动人士、政权批评者和普通公民来说，是令人害怕的信息。"

"有一系列措施是其他国家应当紧急采取的，以阻止中国跨越国境的压制。世界各国政府应当保护八名活动人士，并明确表示，在民主国家的土地上不会接受逮捕的行为。与香港以及中国现有的遣送协议必须取消，并制定机制回应来自北京的压制。"

评论写道："此外，对架空这一基本权利负有责任的个人，必须承担后果。为此，应对支持这一滥用权力做法的个人予以有针对性的制裁。最后，国际刑警组织必须拒绝对受政治迫害者发布'红色通缉令'，即要求国际刑警组织调查被通缉者的所在地点并予以临时逮捕。"

评论写道："现在是各国将其民主价值以及捍卫人权的承诺付诸行动的时刻。世界各国应响应'对华跨国议会联盟'发出的呼吁，声援港人。只有这样，我们才能希望未来自由和民主不会被恐惧和迫害所取代。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。