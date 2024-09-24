德语媒体：对中国电动车征收惩罚性关税 欧盟面临重重阻力

欧盟计划十月底引入针对中国电动车的惩罚性关税，而对于本已处境艰难的德国汽车工业来说，这无疑将是致命一击。

（德国之声中文网）德国汽车工业陷入了沉重的危机，大众、宝马和奔驰纷纷下调了今年的盈利预期。为缓解危机，德国经济部长哈贝克周一召集了汽车峰会，但《柏林日报》发表文章写道，德国经济部提出的种种提振汽车工业的措施，充其量只能给汽车制造商一个喘息的机会，并不能从根本上解决问题。决定德国汽车工业未来的钥匙在布鲁塞尔，一旦欧盟决定对中国电动车征收惩罚性关税，将给德国各大车企造成沉重打击。这篇题为《德国联邦政府反对欧盟惩罚性关税计划》的文章写道：

“今年七月，欧盟委员会已就征收平均21%的关税做出了决策。不过，只有成员国就此达成共识后，征税行动才会真正开始。而要想制止欧盟的征税计划，必须有占欧盟总人口65%的15个成员国提出反对意见。

欧盟委员会认为，中国电动车正在以不公平手段进入欧洲汽车市场。布鲁塞尔称，中国电动车的销量之所以持续暴增，完全是得益于巨额的国家补贴。美国方面也提出了同样的指控，而且中国电动车实际上已经被美国拒之门外。

而即便只对中国电动车征收极低的关税，对德国汽车制造商也将是致命一击。因为大众、奔驰和宝马都高度依赖中国市场。大众在世界上最大的销售市场就是中国，2023年销量达320万。相比之下，大众在德国的销量只有110万。宝马和奔驰每年在中国的销量也达数十万辆之多。而一旦欧盟的惩罚性关税引发中国的反制措施，则有可能会对德国汽车工业产生毁灭性的后果。据《南华早报》等媒体报道，德国联邦政府正在动员欧盟其他成员国，对欧盟征收惩罚性关税的计划提出反对意见。”

《柏林日报》报道称，出于各自不同的目的，西班牙、匈牙利和意大利等国对惩罚性关税表达了反对意见或提出质疑：

“如果西班牙和意大利等欧盟大国响应德国的反关税立场，一些小成员国可能也会跟随效仿。而一旦最终在欧盟内部形成反对惩罚性关税的足够多数，那么欧盟就将面临一场新的危机。德国的重要伙伴国家，法国是惩罚性关税最坚定的支持者，届时法国会认为德国在背后做了手脚，而欧盟的工业政策议程也将受到严重冲击。具体而言，2023年欧盟委员会主席冯德莱恩提出的欧盟经济安全战略中有关对华‘去风险’的主张就将成为一纸空文。”

2023年，欧盟委员会主席冯德莱恩提出经济安全战略，其中包括“对华去风险”的内容。 图像来源: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

对于周一召开的德国“汽车峰会”，《日报》发表评论写道，德国汽车工业之所以陷入严重危机，主要原因是德国政界和企业界错过了技术转型的良机：

“梅赛德斯总裁康松林(Ola Källenius ) 对此应该非常清楚。就在前不久，他刚刚下调了盈利预期。而他这样做的原因，并不是因为奔驰在德国或欧洲的销量下降，而是因为在中国的销量下降。中国是德国汽车最重要的销售市场，大众每销售三台车，就有一台是在中国，至少截至目前是这样。中国非常重视在电动车领域的投入，同德国相比，电动车领域的中国竞争对手目前已经遥遥领先，特别是在电池领域，中国的领先优势尤为明显。一年之内，中国电动车巨头比亚迪的销量就翻了一翻，达到三百万台。这相当于德国本土电动车年产量的一倍。

如果政府出于保住就业岗位的目的，向德国汽车制造商提供帮助，那就应当帮助汽车产业实现转型。例如，暂时实行工业用电优惠政策，或者向电池生产企业提供资助，这些都是较为理智的方法。而相比之下，降低环保标准则是不足取的，这样做也许能暂缓危机，但后果只会变得更加严重。”

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