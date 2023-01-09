德语媒体：对中国入境者实施防疫检测 象征多于实质

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，对来自中国的入境者实施新冠检测，从防疫的角度而言，并无实际意义，纯属政治家们安抚选民的象征性动作。评论写道：

"实施边境检测，是出于对中国疫情海啸下，衍生出超级杀手病毒的担忧。各国病毒学家和免疫学家普遍认为，得益于疫苗和感染，我们已经拥有了强劲的免疫力，而中国出现新的变异毒株突破这一免疫屏障的可能性已经微乎其微。同中国民众相比，我们的免疫力更强大，从免疫学角度而言，也更具复杂性。

其次，通过简单的新冠检测，我们并不能阻止感染者及其病毒进入境内。新冠疫情带给我们的教训是，对于向奥密克戎这类传染性极强的病毒变异体，我们并没有办法长期将其拒之于国门之外。只有在疫情爆发初期，实施入境限制等措施才有实际意义，而我们现在正在告别疫情。“

评论指出，新冠疫情已经从全球爆发传为地方性流行，各国政府现在需要做的是，持续监控感染多发国家的病毒变种情况。这样就可以及时发现新的变异毒株，并在必要情况下采取应对措施。

"

日韩对中国入境报复手段深表遗憾

。也许西方政府是想为本国民众过去三年中所受到的粗暴待遇实施报复。

各国政府的当务之急更应是加快建设本国的病毒监控系统，并推动该系统的数码化。该系统不仅应囊括新冠病毒，也应顾及到其他各类危险病毒。只有这样，相关的生物数据才能被用于本国及全球的医疗保健系统。"

《法兰克福汇报》的评论则认为，新冠疫情当前在中国的大面积爆发，恰恰说明了对疫情放松警惕的做法是危险的。评论写道：

"只有最大程度的保障透明度，才是在实施有效的预防和遏制。但中国显然一如既往对信息透明毫无兴趣。各方施压之后，北京终于为公共基因数据库提供了数百个基因样本，而他们这样做的目的，也只是为了证明当前的变异毒株同中国毫无关系，而是从境外输入的。中国的做法有几分可信度？这样做又将会导致什么结果？

几个月前，世界卫生组织制定了全球大流行病预防公约草案。然而，联合国大会尚未就此展开讨论，新冠疫情也还没有真正结束，而这份草案就已面临着沦为一纸空文的风险。在让民众获得更多安全感方面，卫生政策制定者们做得实在是少之又少。"

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