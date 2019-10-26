德语媒体：富足的城市为何会闹革命？

(德国之声中文网) 维也纳出版的《标准报》以"为什么富裕的城市里会有民众造反"为题，刊发了由美国哥伦比亚大学著名经济学家萨克斯(Jeffrey D. Sachs)撰写的客席评论。文章指出，近期不断发生示威乃至演变成骚乱的巴黎、香港、圣地亚哥，都是人均GDP排名相当高的富裕城市。作者认为，这说明传统的GDP、人均收入等经济学指标，已经不再能真正反映民众生活的福祉程度。

"一年前，法国总统马克龙提高燃油税后，巴黎陷入了示威和骚乱之中。今年3月，香港特区政府公布了逃犯条例修订草案之后，这座城市也陷入了动荡。最近，智利总统宣布要上调地铁票价，首都圣地亚哥也爆发了冲突。每场示威都有着不同的当地背景，但是总体上却在叙述同一个故事：民众认为自己受到了不公平待遇，民众普遍认为社会流动性降低，这两种感受一旦结合，就会爆发出相当的能量。"

作者注意到，巴黎、香港、圣地亚哥的人均收入位居前列，而这三座城市居民对生活、个人决策自由的满意度，却在全球排名中显著落后于各自的收入排名。讽刺的是，许多智库还将香港评为全球范围内经济自由度最高的城市。"然而，在牵涉到个人决策的自由时，香港民众却非常失望。在这三座城市，年轻人已经对价格合理的住房、体面的工作失去了希望。香港的房地产泡沫程度全球领先，智利的收入不平等程度在经合组织里排名第一，法国的精英阶层家庭背景则能够给他们孩子的一生提供巨大的便利。"

"而这三座城市的抗议浪潮，又带来了哪些教训呢？三地的政府都对抗议感到十分吃惊，他们都没能预见到，看似普通的政治措施竟然能引发如此大规模的社会爆炸。也许，最重要的教训是：评价民众福祉的传统经济学指标完全不足以评价真正的民众满意度。人均GDP只能反映出一个经济体的平均收入水平，但是对于收入分配形式、民众对公平以及个人财政状况的主观感受则完全没有体现，而这些因素都能对总体的生活品质、对民众信赖政府的程度起到很大的影响。"

文章呼吁，为了真正实现可持续发展，政府必须在传统的经济学指标之外更加重视民众生活满意度等主观指标。"每一个社会都应当掌握民众的脉动，认真对待社会不安定以及互不信任的源头因素。不顾公平、不顾生态可持续性的经济增长，只会造就社会不安定，而非民众的幸福感。"

柏林出版的《世界报》以"输出革命"为题，刊登了由斯洛文尼亚知名社会学家、哲学家齐泽克(Slavoj Žižek)撰写的客席评论。作者认为，全球社会如果不能发动一场变革来应对民众日益增长的不满情绪，香港、加泰罗尼亚、圣地亚哥的动荡就会成为今后的新常态。

文章注意到，近期中国官方媒体发动了一场攻势，认为加泰罗尼亚、智利圣地亚哥等地的示威与骚乱都是受到了香港示威者的启发及鼓舞而产生的。"这种说法未免有些牵强，但是，认为香港示威与加泰罗尼亚、智利、厄瓜多尔、黎巴嫩、法国等地的抗议浪潮毫无关系，也同样是武断的。这些地方的抗议浪潮，都是由当局的某一项措施而引燃了民众的普遍不满情绪，进而失控。在法国，导火索是提高燃油税；在香港则是逃犯条例修订案；在智利是公交票价上涨；在加泰罗尼亚则是独派政治人物被判重刑。民众的不满情绪显然已经蓄积了很久，只需一根真正的导火索就能爆炸。而且，这种不满情绪之深刻，即便作为导火索的措施被取消后，仍然能持续。"

"有两个特殊之处必须要引起注意。第一点是，中共当局的潜台词是呼吁面临民众反抗的各地政府保持团结。北京正在警告西方不要忽视本国内部的民众不满情绪，仿佛中国与意识形态、地缘战略利益迥异的西方找到了共同利益：维护自己的权力。第二点是：这一波示威并非发生在贫困、衰败的国家，而是在相对富足的、往往被认为是经济上成功的地区。"

"尽管这些示威都有社会不公平的因素，但是我们却不应当将它们只归咎于经济原因。示威者所表达出来的诉求，都体现出如今民众对社会有着更高的期待。这种期待也包含了个人自由、尊严等非经济层面。'可以容忍一定程度的贫困'、'保持国家主权完整'等从前习以为常的观念，现在则被认为是错误的。民众越来越希望能够抗击这些旧观念。"

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