德语媒体：审查的极限

（德国之声中文网）德国"明镜在线"24日发表了来自北京的署名文章"审查的极限（Die Grenzen der Zensur）。文章从中国网络上目前广泛流传的有关武汉的视频说起，作者清楚大量视频"没有交代背景、也没有标注时间和地点"，但是它们"展现了一座城市在非常时期的情况，所以被数以万计次转载。各种平台要么是删不过来，要么是已经放弃删除了。"

此文的三位作者指出："中国政府面临着一个官方审查机构一直都在奋力避免的问题：面对新型冠狀病毒引发的危机，公民自己了解情况。新春佳节前中国街头安安静静，网络上却人心惶惶。"

"明镜在线"的文章写道："官方媒体似乎还在纠结它们报道的透明度。周四晚上新闻联播有关病毒危机的报道仅有一分多钟--不难看出，官媒试图对明显的主导话题轻描淡写。另一方面，官媒的电视节目又在同一天播放了采访三名（武汉）护士的视频，视频中护士们表达了她们的疲惫和恐惧。"

"这种矛盾让人们不禁想起2013年中国政府处理严重空气污染的方式"，文章继续写道："当年北京最初也试图屏蔽美国驻北京大使馆公布灾难性数值，但是尤其城市中产阶级在网上有关这些数值的讨论越公开，中国媒体有关环境危机的报道近年来也就越开放。当然偶尔也会有退步，但总体而言，有关细颗粒物的讨论如今非常透明（北京的空气也明显改善）。"

然而，"明镜在线"的作者认为："在武汉肺炎疫情爆发以来，中国政府还远没有走到上述的这一步。这次的危机更加危急，令中共面临为其政权辩护的压力，而且他们没有几年的时间，而是只有几天的时间。"

文章最后写道："宣传机构由此试图通过大量好消息来抵抗来自武汉、传遍网络的成批视频。这一方法是否奏效尚不得而知。毕竟这要取决于病例是否会继续增加以及中国人是否相信这一数据。"

被封城的武汉街头

"领导者的沉默"

《法兰克福汇报》周六发表署名文章"领导者的沉默"（Das Schweigen der Führer）。文章在开头写道："与17年前的Sars危机时期相比，中国领导人这次向世界和本国民众较快地通报了这一新型病毒。这是好事。不过，随着疫情规模和过程逐渐曝光，人们到底还是要强烈怀疑（北京）或至少是地方当局是否确有透明化的意愿。在冠状病毒爆发后的的头3个星期，武汉地方政府显然做了不少隐瞒，并对情况轻描淡写。这该不是地方问题，而是一种制度的必然结果。该制度的本性是，不惜一切代价维护稳定的表象。在这一制度内，说出让人不愉快的真相的人只会倒霉。"

《法兰克福汇报》的作者以中国为公民开设揭露当地政府隐瞒真相的平台为例写道："如果这是透明性的体现，此举则值得赞赏。然而，很可能，在它背后是一种惯常的做法，即：试图让地方官员为所有过失承担责任。而正是这同一个中央政府曾指示宣传机器，尽可能减少对这一卫生健康危机的报道，以免引发社会恐慌。也就是这个政府指令新闻检查机构，屏蔽所有对疫情处理不满的批评性言语。这一基本立场--公民只该知道政府眼里是正确的东西--乃是问题的一部分。"

文章继续指出："中国人早就领教过了。他们根本就不再相信当局的说法。不过，这也是个问题，因为，这一来，国家本想通过保密而防止出现的阴谋论反会大行其道。过去数年的压制气氛使很多来自公民社会的有可信度的声音沉默了，而这些声音原本有助于澄清事实。"

《法兰克福汇报》的作者认为："无论如何：眼下，中国国内的少数私人媒体正经历黄金时刻。这些天，它们发布了有关武汉局势的让人耳目一新的报道。说不定，新闻审查机构的某些主事者对此心知肚明，有意放之一马。"

"在同国际社会的合作方面，这一次也好于17年前的Sars危机。尤其是，中国早早就告知了病毒的基因序列，使境外机构有可能及时确认感染者。不过，在中国，2003年至今，有一点未改变：透明化意愿之程度取决于政治上的合宜度。"文章如是写道。

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