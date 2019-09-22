 德语媒体：实现中国梦 全靠数学好? | 媒体看中国 | DW | 23.09.2019

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德语媒体：实现中国梦 全靠数学好?

《法兰克福汇报》注意到，即将迎来70周年国庆日的中国，近期却草木皆兵。《世界报》则认为，中国在高科技领域之所以能迅速赶超，是因为拥有更多的数学人才。

China Peking Wing Loong (picture-alliance/dpa/A. Wong)

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"恐惧中的一个强国"为题，刊文指出，即将迎来70周年国庆日的中国，正努力展现自信大国的形象。但是在准备国庆庆典的过程中，却处处露出害怕自己民众的迹象。

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香港抗议运动延烧至今已3个多月，无疑给中共建政70周年的庆典蒙上阴影。为部署国庆节维稳，公安部日前在北京召开反恐工作会议，强调要“坚决防止暴力恐怖事件发生”。 (19.09.2019)

离70周年国庆日越来越近，中国官方的维稳措施也全面展开，包括网络维稳。就连一直力挺防火墙的《环球时报》主编胡锡进也感叹"上外网极其困难"。中国各大官媒则无一不报道习近平对网络安全宣传周做出的"重要指示"，其中一点就是"要提升广大人民群众在网络空间的获得感、幸福感、安全感"。 (18.09.2019)

“猪年吃不起猪”——猪肉价格猛增不仅成为老百姓当今吐槽的话题，中国政府也意识到“猪肉供应事关民生，事关大局”，因此要出台措施，稳定民心。国庆前夕，一万吨中央储备猪肉投向市场，以保猪肉价格稳定。 (18.09.2019)

"数万名志愿者被动员起来，他们沿着交通要道，坐在折叠板凳上，监视着每一段路面。最近几天，中国网络管理部门还加大打击VPN，这种技术被许多中国网民用来翻墙。甚至于官方报纸《环球时报》的总编胡锡进都在微博上公开抱怨说，离国庆越近，上网就越困难，以至于影响到了《环球时报》的工作。他进一步强调，'我们人民群众绝大多数人都爱国爱党，有强大的政治分辨能力，立场坚定。这个国家并不脆弱，建议还是要在我们的社会和外网之间多留出一些缝隙，这将有益于中国舆论场的强大与成熟，有益于科学研究和对外沟通，有益中国国家利益。'不过，他的上级显然不这么认为，短短几个小时后，这条微博就遭删除。"

"至于国庆庆典的细节，至今则少有披露，仿佛这是国家机密。即便是受邀参加国庆前夜天安门广场庆典活动的人，也不知道具体情况。此外，天安门广场周边地区还将禁止使用WiFi热点、对讲机、卫星电话等设备，禁令将为期两天。风筝、信鸽也将被禁止放飞，这有可能是为了避免驻扎在附近的阅兵部队被拍摄。"

"此外，为了确保国庆期间有蓝天，北京的工地都已经停工，并且禁止燃放烟花爆竹。汽油销售也受到了一定限制。"

Infografik China KI ENG

中国各级政府近年来大力投入人工智能产业

柏林出版的《世界报》以"这就是中国人超越我们的原因"为题，刊发了由不来梅大学经济学与社会学教授Gunnar Heinsohn撰写的客席评论。文章认为，中国近年来在新兴科技领域迅速赶超欧洲的一大原因就是中国拥有更多的数学优等生。

作者注意到，苹果等许多跨国公司近年来在投入人工智能等高科技新项目时，往往会选择把研发基地放在中国，更不用说阿里巴巴等中国本土企业的云计算项目。而作为老牌科技强国，德国人口数量为中国的1/17，精通数学人才的数量却只有中国的不到百分之一。这导致了许多高科技项目无法落户德国。

"国际投资者比政客们更早地明白了这个问题。因此，2018年，人工智能研发资金总额的60%都流向了中国。根据高盛的预测，2029年前，还有一万亿美元的资金要流入中国。生产力进步所需的资金去了中国，德国以及欧洲分得的资金就会减少，这必然会导致这里的增长潜力下滑。"

"既有发达国家的主要危险，并不在于缺乏资金，而在于缺乏不可任意复制的智力资源。中国的崛起，意味着我们西方首次面对一个不仅仅更聪明(好比日本)、也拥有大得多的人口总量的竞争对手。"

"与此同时，将近50亿人口的第三世界国家，则无法跟上脚步，因为他们缺乏相应的人才。1950年到2000年间，许多第三世界国家也曾跟上增长的步伐，吸引了发达国家的大量投资。但是后来，这些国家的投资大潮消退，提前到来的产业流失，也让往昔的巨额投资打了水漂。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

FAZ: Ein starkes Land in Angst

法兰克福汇报

WELT: Darum stecken uns die Chinesen so locker in die Tasche

世界报

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