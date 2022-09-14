德语媒体：实力被削弱的中国威胁更大？

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"从弱者地位出发"为题，刊文点评了习近平出访中亚并出席上合组织峰会。作者指出，中国的实力近年来已经被削弱，而西方必须要想清楚一个重要问题：到底是一个削弱的中国还是一个强大的中国更令人害怕？

"今年中国的经济增长率只有3%多一点，相当于世界平均水平。对于一个以迅速崛起、连年两位数增长著称的新兴国家而言，这无异于时代转折。因此，习近平现在试图营造外交强势，就不足为奇了。"

"外界越是质疑中国国家资本主义体制的可持续性，权力的象征就越显重要。中国正变得越来越对内专制、对外咄咄逼人，这是显而易见的，也很可能是中国体制的内生特性。"

文章随后盘点了中国严苛防疫政策造成的严重经济后果，并且认为习近平不太可能很快改弦更张，而一个缺乏快速自我纠错能力的体制注定无法长久。作者还指责习近平放弃了邓小平确立的实用主义经济发展路线，认为中国最近十年来的快速增长不过是大量举债投资基建的结果而已；而在俄乌战争爆发后，中国的外交战略也出现了两难：一方面想要支持俄罗斯，另一方面也担心会损害和西方的关系。

"所以，北京的处境相当艰难。而西方必须扪心自问，到底哪个中国才更加可怕：一个被削弱的中国，还是一个强大的中国？必须指出的是：专制政权越是遭到削弱，其行为就越是难以预测，普京就是一个例证。如果中国也是这样，那这对台海局势绝对不是好消息。而台海冲突很有可能是全球经济当前面临的最大风险。"

左翼立场的德国《青年世界报》也关注了习近平访问中亚并出席上合组织峰会。评论以"资本的缰绳"为题指出，以上合组织为代表的非西方联盟正变得强大，这削弱了西方的全球主导地位，从而导致了以美国为首的西方国家越来越急于打击中国。

"疏离中国----这是德国政府近年来不断对德国工业界呼吁的内容。中国将会变得过于强大，因此最好还是不要通过合作来进一步加强中国，而是去加强印度、东南亚等中国的对手。而且，德企的中国业务也确实面临着不小的风险。比如，美国一旦像制裁俄罗斯那样也对中国发起全面经济战，德国工业就会坠入深渊，届时，俄罗斯能源断供造成的滑坡也只能小巫见大巫。德企的中国业务规模十分庞大，汽车厂商的全球1/3营业额都来自中国。大多数人都一致认为，假如失去了当今规模的中国业务，德国经济将遭到重创，乃至毁灭。"

"但是，资本并不听从于说教，而是服从于利润。因此德国工业界并没有从中国撤离投资，反而在追加投资。因此，德国政府以及欧盟方面祭出了传统的胡萝卜加大棒政策。"作者随后盘点了欧盟委员会本周高调宣布与智利、印度等国达成的自贸协议，以及德国经济部长公开表示要限制德企投资中国业务，然后问道：德国政府到底有没有能力赶在全球地缘政治恶化、中国业务遭毁灭前，为不听劝告的德国资本套上缰绳、及早疏离中国？

"对此的怀疑正在不断增长。在美国，鹰派人士认为不应该继续观望，而是应当至少让对抗升级：美国应当出台新的对华制裁，并且欧洲也应当宣示自己的西方立场，出台相似的对华制裁。我们不得不认为，届时中国必然会祭出强硬反制措施。美国的动议让我们更加逼近经济深渊。"

"可是，华盛顿为什么这般着急？四分之三的国家拒绝制裁俄罗斯，这已经体现出西方全球霸权的破碎迹象。非西方的联盟正在变得强大，比如金砖组织，比如本周召开峰会的上海合作组织。中国、俄罗斯、印度的国家元首都将聚首这场峰会。西方国家正在因此丧失冷静，这使得他们更加具有攻击性。"

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未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

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