 德语媒体：宝马应该感谢特朗普 | 媒体看中国 | DW | 12.10.2018

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媒体看中国

德语媒体：宝马应该感谢特朗普

中国取消了合资企业中外资不得超过一半的规定，这究竟是什么原因？宝马等车企越来越聚焦中国市场，其风险又有多大？周五（10月12日）的德语报刊评论版，纷纷关注了宝马在华增持合资企业股份、突破此前50%股比限制。

Symbolbild Deutsche Automarken Audi Mercedes Benz BMW USA China (DW)

中美贸易相争 德国车企受益

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"这是一个政治讯号"为题，刊发评论指出，就在不久前，在华外国车企在合资企业中的持股比例超过50%还是完全不可能的事情。这将有助于竞争，推动产业的发展。

"北京发出的讯号很明确：中国正在开放市场。周四在沈阳举行的华晨宝马铁西新厂开工仪式有着远远超出其自身的象征意义。尽管面临着中美贸易战引发的复杂局面，中国依然坚持着既有的路线。

"其它中外合资企业也有可能很快发生股比的变化，当然不一定是全部合资企业。尤其是那些'相对弱势'的中国合作伙伴将有可能缩小其持股比例。华晨也正是因为其规模比较小，而成为了第一家在合资企业中缩小持股比例的中方合作伙伴。2017年，华晨自主品牌的汽车只销售了12万辆，而且这些自主研发车型的口碑很差。

"宝马现在持有了合资企业的多数股份，这也体现了既有的实力对比。而与德国大众、美国通用建有合资企业的上汽集团，2017年则售出了将近700万辆汽车。尽管其中大部分都是大众、通用的品牌，但是上汽自主品牌的销量也达到了大约100万辆。

"与此同时，吉利、长城、蔚来等中国私营企业的业绩也表明，即便不与外国车企合资，它们也能取得不俗的成绩，从而在本土市场上与西方品牌相竞争。充分的竞争，才是最好的推动力。"

BMW Werk China Shenyang (picture-alliance/dpa/BMW)

位于沈阳的华晨宝马工厂，如今又进一步扩建

《新奥斯纳布吕克报》则以"宝马斥巨资，中国新转折"为题，刊发评论指出，宝马能够扩大持股比例，应该感谢特朗普。文章写道：

"对于德国汽车厂商而言，具有重要意义的中国市场似乎开始了一场新转折。宝马成为了首家可以在合资企业中持股超过50%的外国车企。令人望眼欲穿的中国市场开放，现在也让德国大众、奔驰满怀期望。在合资企业中持有多数股份，这不仅仅意味着具有更大的掌控权，也意味着能够从繁荣的中国市场中获得更多利润。

"宝马公司的老总们，为此不仅仅应当感谢北京，也应该感谢华盛顿。特朗普发动的关税战，让宝马美国工厂生产的汽车出口往中国的生意无利可图，因此宝马公司必须提高在中国的产能。而能够持有合资企业多数股份，则让宝马公司的领导层更容易地作出了这笔巨额投资决定。

"对北京而言，取消合资股比限制并不是太艰难的决定。中国政府此前一直希望，本土企业能够通过合资来获取西方企业的技术。而现在，中国厂商已经追赶了上来。吉利、比亚迪现在已是电动汽车领域内的重要选手，而它们可没有与德国车企合作。"

DW.COM

宝马和华晨共庆合作伙伴关系15周年。宝马有意扩大在合资企业中的领先地位，并将为此再砸下数十亿欧元。 (11.10.2018)

同美国的贸易争端正在继续的背景下，中国政府宣布从今年起分步骤地开放汽车市场，逐步取消外资股比制度。德国汽车专家表示，对汽车产业而言，此举意义重大。 (18.04.2018)

据安永咨询公司1月9日公布的一份调查报告，大众、戴姆勒奔驰和宝马汽车公司去年在中国销售的汽车占其销售总量的34.9%。 (29.01.2018)

法兰克福出版的德国《证券报》则刊发了题为"依赖北京"的评论，批评了德国汽车产业过分依赖中国市场的做法：

"德国汽车厂商就仿佛被一股力量支配着一般。一方面，不断增长的中国经济稳固了德国车企的商业模式，另一方面，它们也越来越依赖某一特定国家的政权体系，而后者的合法性并非来自民主选举，而是来自于民众不断提高的生活水平。

"可是，假如中国经济增长的泡沫破裂了，又该怎么办？德国车企越来越依赖北京。宝马等厂商在中国销售的每一辆汽车，都在加大风险。车企老总们强调，其风险分散在亚洲、欧洲、美洲等多个重要市场。但是这不过是障眼法。要是中国增长引擎出现问题，全球经济都会出大麻烦。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

HANDELSBLATT: BMW-Mehrheitsbeteiligung an Brilliance ist ein politisches Signal

商报

NOZ: BMW investiert Milliarden - Zeitenwende in China

新奥斯纳布吕克报

BÖRSE-ZEITUNG: Am Tropf von Peking

证券报

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