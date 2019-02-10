德语媒体：安卡拉终于说话了！

（德国之声中文网）大量维吾尔人被中国政府送进所谓"再教育营"的消息传出后，在西方社会引起一片谴责声浪，而土耳其在此问题上则一直三缄其口。这一点令人费解，毕竟过去很长的时间里，土耳其一直视新疆维吾尔人为同胞兄弟，并充当维吾尔人的保护伞。《法兰克福汇报》以《安卡拉终于说话了》为题报道了土耳其政府在维吾尔问题上的最新转变。文章写道：

"周末土耳其外交部首次以明确措辞表明立场。星期六发布的一份声明中称：'众所周知，超过一百万维吾尔人遭到任意逮捕，他们被关押虐待，被强迫接受政治洗脑。'声明指责中国'从民族、宗教以及文化特征上消灭维吾尔族及其他穆斯林团体。''在21世纪，重新启用集中营并实施有系统的同化政策是人类的一大耻辱。'

那么，是什么原因促使安卡拉突然发出如此措辞严厉的声明呢？按照土耳其外交部的说法，这是官方对维吾尔民谣歌手黑伊特（Abdurehim Heyit）死亡传言做出的回应。有关传言称，黑伊特因一首歌曲被判处八年监禁，刑期第二年死于狱中。这名歌手死于非命的传言在土耳其社会引起极大反响。无论是土耳其民族主义者，还是伊斯兰阵营，包括库尔德人都对这位曾在土耳其演出过的歌手予以高度评价。土耳其右翼民族主义政党主席阿克塞内尔（Meral Aksener）写道，黑伊特的歌声是'人类及和平之声'。"

2009年7月，新疆发生维汉冲突后，伊斯坦布尔中国领馆前的一次抗议集会。（资料图）

十年前，土耳其总统埃尔多安曾对中国政府的新疆政策提出强烈谴责，称中国在新疆推行"种族灭绝"政策。作为报复，中国曾一度限制土耳其公民入境。直到2017年土耳其总理向中方承诺，在土耳其境内禁止反华集会及批评中国的报道后，双方关系才开始缓解，经贸往来也渐趋热络。文章接着写道：

"对于北京来说，安卡拉突然变调是个棘手的问题。因为中国担心批评声浪会蔓延到其他伊斯兰国家。迄今为止，北京成功阻止了穆斯林国家发出批评声音。去年十一月联合国人权理事会一次关于中国人权状况的会议上，五十多个穆斯林为主国家一致在新疆再教育营问题上保持沉默，其中也包括土耳其。去年，新疆问题在巴基斯坦国内引发不满后，该国军界领袖甚至亲赴北京请求谅解。稍后，大约五百名嫁到巴基斯坦的维吾尔妇女被秘密遣返中国。而对于哈萨克斯坦的不满，中国则以准许两千名哈萨克族人离开新疆作为回应。"

因嫁给巴基斯坦人而被中国当局关进监狱的维吾尔女性的命运也引起了《新苏黎世报》的关注。该报题为《嫁给巴基斯坦人 足以让维族女性进监狱》的报道讲述了几名巴基斯坦男子因维吾尔族妻子在新疆遭到关押而求助无门的境况。文章写道：

"骨瘦如柴、光头、囚衣。阿曼说，这就是他一年前最后一次见到妻子时的样子。不过，最让这位两个孩子的父亲感到困惑的，倒不是妻子外观上的变化。嫁给他已经20多年的妻子，去年八月探监时言谈突然变得像是中国宣传部的发言人。她只是在不断重复事先背下来的词句。被关押的妻子一直强调，不必为她担心，并极力感谢警察准许这次历时20分钟的会面。

现年65岁的阿曼直到今天仍想不明白的是，妻子当时是按照官方要求照本宣科呢，还是再教育营的洗脑已经在她身上奏效。同其他维吾尔妻子被关进中国再教育营的巴基斯坦男子一道，阿曼等人计划在巴基斯坦外交部发起抗议活动。但他也认为，出于经济利益，巴基斯坦政府会对这一问题退避三舍。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点