德语媒体：安倍之死与中国的网络狂欢

（德国之声中文网) 《南德意志报》报道称，日本前首相安倍晋三在中国一直是位很有争议的政治人物，在很多中国人看来，日本前首相安倍晋三曾试图美化侵华战争时期的日军暴行，并推动日本重新走上军事化道路。这篇题为《真假英雄》的报道写道：

"安倍晋三遇刺身亡的消息传来之后，中国很多网民提到了上周四的'七七事变'纪念日。这一天是日本引发亚洲二战的日子。一些网民宣称，安倍遇刺纯属'因果报应'。

北京官方则努力以平和态度对待这一事件。安倍遇刺后的第一时间，中国外交部即发表声明称，中国对安倍遇刺感到'震惊'，稍后又表示，这位前首相曾为改善和发展中日关系做出过贡献。

大多数就安倍逝世发表的充满仇恨的网文，并没有被删除。而通常情况下，任何被北京视为敏感的话题，都会立即遭到审查机构的删除。这一现象显示出，对于这些人为煽动起来的仇恨情绪以及民族主义者毫无品味的表述，官方至少采取了宽容的立场。民族主义者通常被认为是习近平的支持者。"

文章写道，为了应对中国的势力扩张，安倍晋三在首相任内积极推动日本在太平洋政治框架内的新定位，这也使他成了印太战略的设计师。

"2020年秋季，首相任期接近尾声之际，安倍晋三对北京的立场明显趋于强硬。他公开表示，一旦中国领导人武力攻台，各盟友应捍卫台湾。在此之前，美国在台湾问题上一直坚持所谓'战略模糊'原则，并不明确表示台湾遭到攻击时，华盛顿是否会伸出救援之手。安倍晋三则呼吁'所有民主国家'都应阻止习近平及中共领导层走上'错误道路'。安倍曾表示，台湾有事就是日本有事，因此适用于日美安保条约。

周六，台湾总统蔡英文对安倍的'毕生贡献'表示感谢，并下令台湾降半旗以示哀悼。副总统赖清德则以私人身份前往东京吊唁。他也是1972年中断邦交关系后，台湾出访日本的最高级别政府官员。台北的101大厦上也打出了灯光字符'感谢安倍首相-台湾永远的朋友'以示哀悼。"

观看视频 02:40 “清零”政策对于中国经济意味着什么？

《商报》发表报道指出，中国严苛的清零战略，无休无止的封控措施，已经使该国经济受到严重冲击。加上欧美等主要出口市场也出现经济疲软势头，中国实现今年经济增长目标的难度将越来越大：

"中国国务院发展研究中心的冯乔斌（音）前不久对《经济日报》表示，要想实现5.5%的经济增长目标，中国必须在今年下半年采取'不同寻常的措施'。不过，大多数经济学家都认为，这一增长目标将很难实现。国际货币基金认为中国今年可以实现4.4%的增长，而其他一些分析师给出的预估值甚至更低，比如日本投资银行野村认为中国只能实现3.9%的增长。

中国前财长楼继伟上周六在《财新》杂志举办的一次会议上表示，对小型企业提供的帮助仍严重不足。他建议说，必要情况下，中央及地方政府可以扩大赤字额度，以便对企业提供更多的支持。

中国社科院世界政治及经济研究所的张斌则主张在金融层面对企业提供更强有力的支持。他在同一次会议上表示，利率是宏观经济行为中最重要的价格杠杆，通过调整利率也可以缓解债台高筑的房地产行业的危机。他警告说，如果中国经济现在遇到的问题不能得到有效解决，将产生长远的负面影响。"

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