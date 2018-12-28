德语媒体：它这样做是为征服世界之巅

（德国之声中文网）德国第二电视台驻京记者Thomas Reichart在他的年度回顾一文中写道，"2018年显示了中国在世界上扮演的重要角色。它的影响力在增加，而其增加的速度之快，超出了德国人的认知。"

他的文章从一个前往巴基斯坦的旅行开始，这趟旅行，让他这个每天被新闻事件包围的记者，眼前一亮，明白了许多道理。在前往曼塞赫拉的路上，中国工人正在修建喀喇昆仑高速公路（Karakoram Highway），10年了，还没有完工。"一路上我们看到山体滑坡，一些地方刚刚修完，又要重修。我们还去看了一个为中国遇难工人而建的墓地。我一路上一直在想并问自己，中国为什么要耗费如此代价？究竟为了什么样的目标？"

"站在高速公路桥上的那一刻，我明白了。从这里可以看到，这条公路让中国打开了一条贯通巴基斯坦的通道，让中国得到通向印度洋的出海口。迄今为止，中国的所有港口都集中在中国的东部地区，因此商路只能经过狭窄的马六甲海峡。而喀喇昆仑高速公路将改变这一局面，它将把中国从一个战略窘境中解放出来。"

文章继续写道，"2018年是中国挑战美国这个全球霸主之年。中国向世界显示，它不仅强大，在制度上更是胜出西方一筹。不过这个制度，恰恰在即将过去的这一年，向异议人士显示了更具打压性的一面。它借助现代化通讯手段，把自己打造成一个数字监督的专制制度。"

作者认为，人们不可以对2018年地缘政治领域发生的偏移视而不见。在所有的变化中，事情正在向中国独大的方向发展：

"我常常感到困惑，在德国乃至欧洲，这一变化没有得到重视。我们只顾自己，只关注从华盛顿传来的即时新闻。"然而，不论欧洲是否对中国感兴趣，"中国都会朝我们走来，表现它的影响力，阐明它的意愿。它在构建世界，它在改变世界。有时也使用残忍的方式，正在修建的喀喇昆仑高速公路就是例子。它这样做，是为征服世界之巅。"

"特朗普可能在夸大成果"

中国国家主席习近平12月29日同美国总统特朗普通了电话，这是60天来中美元首第二次通话。特朗普当日发推特证实通话，"协议进展很顺利。如果能够达成，将会是非常全面的协议，涵盖所有议题、领域以及争议点。现在已经取得了重大进展！"

不过，据《南德意志报》的消息，知情者则认为，"特朗普有可能在夸大谈判的成果，这样做，是为了让股市恢复平静。接近年底时，股市呈大跌之势，对投资者而言，2019年也会是惨淡之年，而美中之间的贸易战则是暗淡前景的原因之一。"

"在另外一方，北京也表现出和解的态度。国家媒体报道，习近平希望能够尽快同美国达成一个有利于双方的协议。中国外交部表示，中美两国关系经历了风风雨雨，但相互的牢固连接不仅对两国经济、对世界和平也起着重要作用。"

作为和解姿态，"中国政府已于周二（12月25日）公布了《市场准入负面清单（2018年版）》，列举了中外企业在华无法入市或者只能部分入市的行业。这里中企和外企都是文件所指的对象，因此，本次负面清单也被解读为是对'中外企入市不公平'的一种澄清，表明没有不公正的竞争。"

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