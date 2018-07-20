德语媒体：学生、机器人和明星学“习思想”

（德国之声中文网）"如果说德国的政治脱口秀在邀请参与者的时候会刻意挑选观点不同的嘉宾，那么在中国的电视里，争论是不受欢迎的。"《南德意志报》注意到了中国湖南卫视在十一长假晚间的黄金时间推出的一档名叫"新时代学习大会"的节目。

"如果一名学习马克思主义的大学生、一台机器人和一位明星一起谈论政治……这听起来像是一个笑话，实际却是中国一档电视节目的形式。这个分为5集的节目的拗口题目叫做'学习习近平新时代思想'，本周在中国官方电视台播出。竟答的参赛者要回答有关习主席生平的问题：他的讲话主旨是什？他青年时代受过什么影响？他最喜爱的书是哪一本？"

报道介绍了中国上下学习习思想大潮的背景：习近平的权力地位，超过了过去数十年所有其他中国领导人，习思想甚至写入了党章。围绕他个人形成了愈发明显的个人崇拜的氛围。几乎没有哪所大学还没有设置习近平政治思想的专业课程。在电视里，他被称为"人民领袖"。

湖南卫视节目的开片画面，就提醒观众要"认真学习"习思想理论。为了达到这一目的，"运用知识竞赛的形式，在中国并不新奇"。文章解释说，节目针对的观众群是年轻人。

"中国政府担心，不是所有人都能像参赛选手那样忠于政府。虽然共产党牢不可撼地统治着这个国家，但城里市年轻人的生活节奏是紧跟着国际电视制作、西方流行音乐的步伐和美国连锁咖啡店营业时间的。马克思和共产主义革命不是他们关心的话题。为了让这部分观众打开电视看他们的节目，制作者试图以年轻的身段亮相。演播室看起来像一个宇宙飞船，提问的是一个机器人，胸前印有中国国旗和'2050'字样--到这一年，中国将成为领先世界的强国。配上电子音乐，这档节目看上去就像一款清晰度欠佳的电玩游戏。或许这可以解释，为什么节目视频在全球互联网上引来嘲讽。在中国，这没有继续成为讨论的话题。制作人说，节目意在体现学习习思想的决心。所以这档竞答节目的优胜者没有奖金--能参与就是一种奖励。"

德国政府阻止了中资收购德国电网企业50Hertz

德国的行动主义

瑞士出版的《新苏黎世报》关注了德国政府计划限制中国投资收购德企的尝试。根据德国的对外经济法，如果一个非欧盟国家的投资者要收购德国企业25%以上的股份，德国政府才有权进行审核，行使否决权。现在经济部计划将这一审核门槛降低到15%。

"近来外国投资者，特别是中资收购德国企业，一再在德国引起不安。人们很快会读到来自中国的'进攻'这样的标题，就好像中国的坦克要开上德国的高速公路。"

文章认为，德国政府的做法有"行动主义"之嫌。尤其是考虑到迄今被中资收购的德国企业中，绝大多数与中国股东打交道的经验都是积极正面的。报道援引著名咨询公司Simon-Kucher & Partners的创建人西蒙（Hermann Simon）的分析称，他认为更好的办法是争取在中国获得平等的投资条件。不过德国和中国公司所倾向的投资方式有所不同：

"德国企业喜欢所谓的绿地投资，即在选中的地点新建工厂。而中国投资者则更愿意收购现有的当地公司。西蒙说，过去3年里有162家德国公司被中国投资者收购，而只有32家中国企业被德企收购。目前活跃在中国的德国公司有8500家，建厂2000座。不过，中国针对外国投资者仍有将近50项限制规定。他认为，根据地区和政策风向的不同，实际上还有更多隐藏的投资限制。"

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