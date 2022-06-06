德语媒体：学术自由的界限

（德国之声中文网）《世界报》发表长篇报道称，媒体前不久披露了中国当局在新疆严重践踏人权的新证据后，德国政界有人呼吁采取更为强硬的对华路线。那么，强硬的对华路线应如何在德国学术界获得体现呢？是否应叫停已经持续多年的德中高校和学术机构之间的合作呢？这篇题为《是否应叫停德中学术合作》的文章写道：

"亥姆霍兹联合会（Helmholtz-Gemeinschaft）负责对外交流事务的奇利奥蒂尼（ Effrosyni Cheliotieine）对《世界报》表示：'德国学术界必须搞清学术界同伙伴国家开展机构层面上的自由合作的界限在哪里。'他表示，俄罗斯对乌克兰发动侵略战争后，学术合作的局面已经发生了变化，相关的讨论变得更为重要。据称，德国和欧洲学术界正在研讨今后如何同中国打交道的问题。不过奇利奥蒂尼也表示：'完全对中国这一科研大国忽略不计，显然也是错误的。对于气候变化等重大挑战，只有开展全球合作才能应对。"

德国学术交流中心的表态则更为明确。该中心负责学术与交流事务的负责人史特洛瓦（ Christian Strowa）表示：'对我们来说，全面叫停同中国的学术合作完全不是一个选项。当然，我们不会为了科研成果去放弃我们的基本价值观。但我并不认为德中科研合作存在违反价值观的问题。'史特洛瓦说：'截至目前，我们并没有任何证据显示，中国东部地区的高等院校参与了对维吾尔的打压行动或从中受益。'她表示，在这一点上，学术交流同那些活跃在新疆的外国企业有着明显的差别。

德国大学联合会则认为，权衡德中科研合作项目的利弊是一项'极其困难的事情'。联合会主席坎姆本（ Bernhard Kempen）表示：'对外输出我们的自由理念，并对国外的年轻学者提供帮助，是我们的重要使命，但与此同时，我们也需要对政治的进一步发展进行密切观察。俄罗斯发动侵乌战争显然越过了我们的红线。中国一旦进攻台湾，我们也会采取同样的措施。'"

《世界报》的报道称，德国科研部一位发言人强调，在德国，学术自由是受到宪法保护的基本权利。学术机构和研究人员应以负责的态度，行使这一权利。报道写道：

"社民党议院党团代表团表示，联合执政协定中已就制定新的中国战略达成了共识，其中也包括加强学术机构中涉及亚洲和中国的专业力量。社民党学术事务发言人卡奇马雷克（ Oliver Kaczmarek）表示：'现阶段应在学术合作的框架内，对人权问题展开公开和明确的讨论。这是学术界无法逃避的责任。'他表示，只要这类合作还能够提供批评性对话的平台，就应当充分利用这一平台。"

上海的日常生活正在逐步恢复正常，但历时两个月的封控所造成的影响，却难以在短时间内被消除。《法兰克福汇报》写道：

"由于中国党和国家领导人习近平将抗击疫情定位为其施政的首要目标，防疫也就成了中国的新常态。而避免出现重症，早已不再是这场防疫斗争的主要目的。习近平提出的'清零政策'更像是一种意识形态，党已经将这种意识形态置于民众的幸福之上。对于受教育程度较高、较为开放的中国人来说，清零政策难以长期坚持。一位刘姓男子表示：'政府与其将所有人都关在家里，还不如为老年人群体尽快施打疫苗。清零政策是不会奏效的。'"

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